Starker Tag für die Xiaomi-Aktie, die heute zeitweise mehr als vier Prozent im Plus notiert. Auslöser sind neue Pläne, die Anleger elektrisieren: Der Tech-Konzern will sein Geschäft deutlich breiter aufstellen - und greift dafür in einem besonders sensiblen Markt an. Details zum Europa-Comeback könnten eine ganze Branche unter Druck setzen.Der chinesische Tech-Konzern plant ab 2027 den Start seiner Elektroautos in Europa (siehe weiterführende Beiträge am Artikelende). Inzwischen wurden weitere Details ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär