Mit einem Milliarden-Deal steigt Alphabet in die Krypto-Infrastruktur ein: Google sichert sich über eine Beteiligung an Cipher Mining Zugang zu Rechenzentren in Texas. Parallel heben Analysten das Kursziel deutlich an - und bringen erstmals ein mögliches Überholen von Apple, Microsoft und Nvidia ins Spiel.Der Deal mit Cipher Mining: Google unterstützt mit 1,4 Milliarden Dollar die Finanzierung von HPC-Rechenzentren in Texas. Im Gegenzug erhält der Konzern rund 24 Millionen Warrants und damit 5,4
