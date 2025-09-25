Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen, hat heute seine Teilnahme an der demnächst stattfindenden FPGA Horizons Conference am 7. Oktober 2025 in London, Vereinigtes Königreich, angekündigt.

Im Rahmen des technischen Programms der Konferenz wird Lattice eine Präsentation und eine Demo-Showcase geben, die sich darauf konzentrieren, wie seine energieeffizienten FPGA-Lösungen KI am Edge voranbringen.

Wer: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Was Wann (GMT+2): 7. Oktober 2025 Edge-KI-Demo-Showcase Tech Talk (11:00 11:30 Uhr): Die Lösung Ihres Energiepuzzles: Lattice-FPGAs der Weg zu kompromisslos niedriger Leistungsaufnahme

Wo: FPGA Horizons Conference, Pullman London St Pancras, 100 110 Euston Road, NW1 2AJ, Vereinigtes Königreich



FPGA Horizons ist eine britische Konferenz für Experten der FPGA-Branche.

Weiterführende Ressourcen

Weitere Informationen zu Lattice finden Sie unter https://www.latticesemi.com

Weitere Informationen zur Konferenz finden Sie unter https://www.fpgahorizons.com/

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen. Wir lösen Kundenprobleme im gesamten Netzwerk von der Edge bis zur Cloud in den wachstumsstarken Kommunikations-, Computing-, Industrie-, Automobil- und Endverbrauchermärkten. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen unseren Kunden eine schnelle und einfache Freisetzung ihrer Innovationen, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen.

Mehr Informationen über Lattice finden Sie unter: www.latticesemi.com. Sie können uns auch folgen über LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, oder Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (& Design) und spezifische Produktbezeichnungen sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Lattice Semiconductor Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Die Verwendung des Wortes "Partner" impliziert keine rechtliche Partnerschaft zwischen Lattice und einem anderen Unternehmen.

ALLGEMEINER HINWEIS: Andere in dieser Mitteilung erwähnte Produktnamen dienen ausschließlich Identifizierungszwecken und können Marken der jeweiligen Inhaber sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250924151987/de/

Contacts:

MEDIENKONTAKT:

Sophia Hong

Lattice Semiconductor

503-268-8786

Sophia.Hong@latticesemi.com

INVESTORENKONTAKT:

Rick Muscha

Lattice Semiconductor

408-826-6000

Rick.Muscha@latticesemi.com