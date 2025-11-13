Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen, hat heute seine Teilnahme an der SPS 2025 angekündigt, die vom 25. bis 27. November 2025 in Nürnberg, Deutschland stattfindet.

Lattice wird eine Präsentation zu sicheren Motorsteuerungslösungen halten und gemeinsam mit Branchenpartnern Technologievorführungen zu fortschrittlichen Embedded-Vision- und Machine-Learning-Anwendungen für den Industriemarkt zeigen.

Wer: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Was Wann (GMT+2): 25. 27. November 2025: Embedded Vision- und Machine Learning-Demos Stand der EtherCAT Technology Group (Halle 5, Stand Nr. 310) Stand von Exor (Halle 9, Stand Nr. 375) 25. November 2025: Tech Talk (11:00 11:30 Uhr) Sichere, vernetzte Bewegungssteuerungsplattform für Wechselstrommotoren: eine Gemeinschaftsinnovation von Analog Devices und Lattice Semiconductor

Wo: Nürnberg Messe, Nürnberg, Deutschland



Die SPS (Smart Product Solution) 2025 ist eine der weltweit führenden Fachmessen für industrielle Automatisierung und Digitalisierung. Gezeigt wird das gesamte Spektrum intelligenter und digitaler Automatisierung von Sensorik und Steuerungstechnik über industrielle Kommunikation bis hin zu Software und integrierten Systemen. Die Veranstaltung ist ein zentraler Treffpunkt für Innovation, Networking und Wissensaustausch im Bereich Automatisierungstechnologien, einschließlich Industrial IoT, KI, Robotik und Nachhaltigkeit.

Weiterführende Ressourcen

Weitere Informationen über Lattice finden Sie unter https://www.latticesemi.com

Weitere Informationen über die Konferenz finden sie unter SPS 2025

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen. Wir lösen Kundenprobleme im gesamten Netzwerk von der Edge bis zur Cloud in den wachstumsstarken Kommunikations-, Computing-, Industrie-, Automobil- und Endverbrauchermärkten. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen unseren Kunden eine schnelle und einfache Freisetzung ihrer Innovationen, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen.

Mehr Informationen über Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Sie können uns auch folgen über LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat oder Weibo.

