? Der neueste Lösungs-Stack Lattice sensAI bringt branchenweit führende Energieeffizienz, erweiterte Unterstützung von KI-Modellen und flexible Bereitstellungstools für Edge-Anwendungen der nächsten Generation ?

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), Marktführer im Bereich energieeffizienter programmierbarer Komponenten, kündigte heute die neueste Version seines Lösungs-Stacks Lattice sensAI an, die erweiterte Modelle unterstützt, höhere KI-Leistungen erreicht und durch größere Einsatzflexibilität in einem breiteren Spektrum von Edge-Anwendungen genutzt werden kann. Mit neuen, speziell entwickelten Modellen, leistungsfähigeren Tools und verbesserter Kompatibilität versetzt Lattice sensAI die Entwickler in die Lage, höhere Leistungen zu erreichen, die Stromaufnahme zu senken und KI-Fähigkeiten schneller in Industrie-, Automotive- und Consumer-Systeme zu integrieren.

"Edge-Computing und KI verändern derzeit die Art und Weise, wie Systeme funktionieren, und damit steigt der Bedarf an Lösungen mit niedrigem Energiebedarf und hohen Leistungen", sagte Raemin Wang, Vice President, Segment Marketing, Lattice Semiconductor. "Mit der neuesten Version unseres Lösungs-Stacks sensAI geben wir den Systementwicklern einen robusten Satz von Fähigkeiten an die Hand, die ihnen bei der Implementierung von intelligenteren, schnelleren und effizienteren Lösungen für Anwendungen helfen, deren Spektrum von der Industrieautomation über Infotainment- und Sicherheitssysteme für Fahrzeuge bis hin zu Prosumer-Geräten und darüber hinaus reicht."

"Unsere Kooperation mit Lattice Semiconductor bietet Mitsubishi Electric und Lattice die Möglichkeit, gemeinsam Edge-KI für Industrieausrüstungen zu entwickeln und durch Kombination von FPGA-basierter KI-Beschleunigung mit industriellem Know-how skalierbare und sichere Lösungen für die Automation der nächsten Generation zu schaffen", sagte Naoki Nakamura, General Manager des Numerical Control System Department von Mitsubishi Electric.

Der neueste Lösungs-Stack Lattice sensAI (Version 8.0) ermöglicht eine intelligente Erfassung von Daten am entfernten Rand (Far Edge) des Netzes mit energiesparenden, individualisierbaren KI-Lösungen, die folgende Vorteile bieten:

Erweiterte Unterstützung von speziell entwickelten Modellen Ausweitung von vorab trainierten HMI-Modellen (Human-Machine-Interface-Modellen) und neuen Modellen auf Mehrfachobjekt- und Fehlererkennung

Verbesserte Accelerator Engine mit erweiterten Compiler-Tools Fortschrittliche Topologieunterstützung für breitere KI-Modell-Kompatibilität

Verbesserungen beim Bedienkomfort Umfassender Satz von Tools und verbesserte Kopplung mit Python-API-Integration

Flexible Bereitstellung und Automation Vereinfachte RISC-V-Codebasis zur Individualisierung YAML-basierte Automation für Rapid Prototyping



Weitere Ressourcen

Weitere Informationen zum Lösungs-Stack Lattice sensAI finden Sie auf der Produkt-Webseite sowie im Blog zur Markteinführung.

Weitere Informationen zum robusten Lattice-Portfolio von Edge-KI-Lösungen finden Sie auf der Lattice-Webseite zu den Edge-KI-Lösungen.

Weitere Informationen über Lattice finden Sie auf https://www.latticesemi.com

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen. Wir lösen Kundenprobleme im gesamten Netzwerk von der Edge bis zur Cloud in den wachstumsstarken Kommunikations-, Computing-, Industrie-, Automobil- und Endverbrauchermärkten. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen unseren Kunden eine schnelle und einfache Freisetzung ihrer Innovationen, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen.

Mehr Informationen über Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Sie können uns auch folgen über LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat oder Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (& Design) und spezifische Produktbezeichnungen sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Lattice Semiconductor Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Die Verwendung des Wortes "Partner" impliziert keine rechtliche Partnerschaft zwischen Lattice und einem anderen Unternehmen.

ALLGEMEINER HINWEIS: Andere in dieser Mitteilung erwähnte Produktnamen dienen ausschließlich Identifizierungszwecken und können Marken der jeweiligen Inhaber sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251218483765/de/

Contacts:

ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN:

Sophia Hong

Lattice Semiconductor

503-268-8786

Sophia.Hong@latticesemi.com

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN:

Rick Muscha

Lattice Semiconductor

408-826-6000

Rick.Muscha@latticesemi.com