PTA-DD: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 03.09.2024

Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 03.09.2024

Jena (pta000/25.09.2025/22:37 UTC+2) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name ABAG Boersebius Holding AG 2 Grund der Meldung a) Position/Status In enger Beziehung Rolf Ackermann Aufsichtsrat b) Berichtigung Berichtigung des Geschäftsdatums 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG b) LEI 529900DCWYI92XM86065 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung DE0008041005 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 0,6134 EUR 1.220.000,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,6134 EUR 1.220.000,00 EUR e) Datum des Geschäfts 28.08.2024 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

