Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 25.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Geheime Börsenchance: Ist das die bedeutendste Kupferentdeckung Kanadas?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 804100 | ISIN: DE0008041005 | Ticker-Symbol: EFF
Tradegate
25.09.25 | 15:05
0,410 Euro
-0,49 % -0,002
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE EFFECTEN UND WECHSEL-BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE EFFECTEN UND WECHSEL-BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,3760,44822:59
0,3580,46621:58
Dow Jones News
25.09.2025 23:09 Uhr
207 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-DD: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 03.09.2024

DJ PTA-DD: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 03.09.2024

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 03.09.2024

Jena (pta000/25.09.2025/22:37 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                        ABAG Boersebius Holding AG 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                  In enger Beziehung 
                                  Rolf Ackermann 
                                  Aufsichtsrat 
b)      Berichtigung                    Berichtigung des Geschäftsdatums 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                        Deutsche Effecten- und Wechsel- 
                                 Beteiligungsgesellschaft AG 
b)      LEI                        529900DCWYI92XM86065 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des    Aktie 
       Instruments 
        Kennung                      DE0008041005 
b)      Art des Geschäfts                 Verkauf 
c)      Preis(e)                      Volumen 
        0,6134 EUR                     1.220.000,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                 Aggregiertes Volumen 
        0,6134 EUR                     1.220.000,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                28.08.2024 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                 Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG 
           Semmelweisstrasse 4 
           07743 Jena 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Marco Scheidler 
Tel.:         +49 3641 31000-30 
E-Mail:        ms@dewb.de 
Website:       dewb.de 
ISIN(s):       DE0008041005 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758832620134 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2025 16:37 ET (20:37 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.