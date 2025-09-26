HeraMED beschleunigt seinen KI-Fahrplan - Die nächste Phase der Frauengesundheit beginnt jetzt

Anzeige / Werbung

Wenn ein Unternehmen nicht nur seinen Fahrplan einhält, sondern ihn beschleunigt, sollten Investoren aufhorchen.

Dieser Artikel wird im Namen von HeraMED Ltd (ASX: HMD | WKN: A2PQND | SYM: 1I4) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Woche hat HeraMED, das an der ASX notierte Pionierunternehmen im Bereich der intelligenten Frauengesundheit, ein umfassendes Update seiner KI-Strategie veröffentlicht. Die Ankündigung zeigt etwas Seltenes im Healthtech-Sektor: eine klinisch validierte Plattform, die bereits dabei ist, modernste KI zu integrieren, die Konnektivität von Geräten auszubauen, prädiktive Gesundheitsmodelle zu verankern und die kommerzielle Skalierbarkeit durch EMR/EHR-Integration voranzutreiben.

Das ist kein Konzept - das ist ein funktionierendes Produkt. In echten Gesundheitssystemen im Einsatz. Mit einer klar definierten KI-Strategie und einem investorenorientierten Zeitplan, der bereits im 4. Quartal 2025 beginnt.

Und das alles geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem digitale Frauengesundheit nicht nur wächst - sondern boomt.



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Sehen wir uns an, warum HeraMEDs neueste Ankündigung das Unternehmen als Vorreiter in der KI-gestützten Frauengesundheit positioniert - und warum die nächsten sechs bis zwölf Monate einen seltenen Wendepunkt für die Wertschöpfung darstellen könnten.

Von der klinischen Plattform zum intelligenten Ökosystem

HeraMEDs Kernplattform HeraCARE ist längst bewährt. Sie kombiniert Fernüberwachungstools, FDA-zugelassene Geräte, Versorgungspläne, Telemedizin und Dashboards für Ärzte - alles speziell auf Schwangerschaft und Wochenbett zugeschnitten.

Aber HeraMED belässt es nicht dabei.

Im aktuellen Update stellt das Unternehmen einen beschleunigten, mehrschichtigen KI-Fahrplan vor - ein Signal an Marktteilnehmer und potenzielle Partner, dass hier mehr als nur eine Einzellösung aufgebaut wird.

Das Ziel ist klar: HeraCARE soll von einem digitalen Monitoring-Tool zu einem vollständig integrierten KI-Ökosystem werden - fähig, Ergebnisse zu verbessern, Kosten zu senken und weltweit in großen Gesundheitssystemen skalierbar zu sein.

Q4 2025: KI-Assistenz für Ärzte geht live

HeraMED hat den Zeitplan für seinen KI-Assistenzdienst für Ärzte vorgezogen - die erste Version soll bereits im 4. Quartal 2025 erscheinen.

Erstes Feature: Ein leistungsstarker Ambient Scribe, der automatisch strukturierte Notizen zu virtuellen Konsultationen erstellt.

Was zunächst klein wirkt, hat großes Potenzial:

Reduziert die Dokumentationszeit

Erhöht die Genauigkeit

Erleichtert die EMR-Integration

Gibt Ärzten mehr Zeit für echte Patientenversorgung

In überlasteten Gesundheitssystemen in den USA und Australien ist das ein harteinsparender ROI-Faktor - und erzeugt starken Nachfragezug von großen Kliniknetzwerken.

Der KI-Assistent wird in mehreren Phasen erweitert - von Dokumentation und Aufgabenmanagement hin zu Entscheidungsunterstützung und Workflow-Triage.

Das ist nicht nur ein neues Feature. Das ist der Einstieg in das schnell wachsende Segment "KI für Ärzte" - eines der lukrativsten Teilgebiete der digitalen Gesundheit.

Prädiktive Modellierung für CALD-Frauen: Inklusive KI im Zentrum

Gemeinsam mit dem Digital Health CRC und der RMIT University hat HeraMED ein neues Projekt gestartet: KI-gestützte Risikoanalyse für Hochrisikoschwangerschaften - mit Fokus auf kulturell und sprachlich diverse (CALD) Frauen.

Diese Initiative bringt eine neue Dimension:

Frühzeitige Risikoerkennung

Unterstützung unterrepräsentierter Gruppen

Relevanz im öffentlichen Gesundheitswesen

Übereinstimmung mit globalen ESG- und Gleichstellungszielen

Die ersten Proof-of-Concept-Modelle sollen 2026 vorliegen - und nach Validierung direkt in den HeraCARE-Workflow integriert werden.

HeraMED baut nicht nur intelligente Versorgung - sondern inklusive Intelligenz. Und genau das zählt für die globalen Partner, die jetzt genau hinsehen.

KI-Virtual Companion: Patientenbindung im großen Stil

Die fehlende Patientenbindung ist seit jeher das Nadelöhr bei chronischen Erkrankungen und Schwangerschaftspflege. HeraMED löst dieses Problem mit dem neuen KI-Virtual Companion.

Die erste Version: Ein nachrichtenbasierter KI-Agent für Frauengesundheit, der:

Verwaltungsprozesse unterstützt

Frauen zur aktiven Mitgestaltung ihrer Versorgung befähigt

Empathische Begleitung bietet

Skalierbar ist - ohne zusätzliches Personal

Später wird die Lösung durch Sprachassistenten erweitert und zu einem echten virtuellen Begleiter, der in Echtzeit über den gesamten Schwangerschaftsverlauf hinweg unterstützt.

Das ist der Versuch, HeraMED zum ständig verfügbaren digitalen Kontaktpunkt für Frauen in Schwangerschaft, Wochenbett und darüber hinaus zu machen.

EMR/EHR-Integration: Der Schlüssel zur globalen Skalierung

Ein weiterer Fortschritt betrifft die Integration in bestehende Kliniksysteme (EMR/EHR) - entscheidend für Krankenhäuser und große Netzwerke.

Die neuesten Entwicklungen:

Grundlagenentwicklung läuft

Integration mit großen Systemen schreitet voran

HeraMED positioniert sich als Plug-and-Play-Anbieter für digitale Schwangerschaftsversorgung

Warum das wichtig ist?

Weil Krankenhäuser keine neuen Insellösungen wollen. Sie brauchen Systeme, die in bestehende Workflows eingebettet sind. Die nahtlose Integration bedeutet: HeraMED kann ohne Störung der Abläufe in große Einrichtungen eingebunden werden - ein entscheidender Vorteil für den Vertrieb.

Das eröffnet Multi-System-Deals, internationale Piloten und SaaS-Skalierung - vor allem in den USA, Großbritannien und im asiatisch-pazifischen Raum.

Ausbau des vernetzten Geräte-Ökosystems

Die Gerätekompatibilität war schon immer eine Stärke von HeraCARE. Jetzt geht HeraMED noch einen Schritt weiter:

Integration von zellularbasierten Geräten

Unterstützung für Lifestyle- und klinische Geräte wie: Blutzuckermessgeräte Herzfrequenzmonitore Blutdruckmessgeräte



Das gibt Gesundheitsanbietern mehr Auswahl bei Herstellern, ermöglicht lokale Lösungen und reduziert Kosten - bei vollständiger Integration in HeraCARE.

Das Ergebnis: Ein hardwareunabhängiges, global einsatzfähiges Ökosystem, das nicht durch regionale Präferenzen ausgebremst wird.

KI-Analyse-Dashboard: Mehr Einblick in kürzerer Zeit

HeraMED reagiert auf Kundenfeedback mit einem umfangreichen Update des Dashboards für medizinisches Fachpersonal.

Neu:

KI-gestützte Analyse der Patientenbindung und Therapietreue

Visualisierte Risikostratifizierung

Intelligente Warnungen und Performance-Tracking

Tools zur Workflow-Optimierung

Ein klarer Fall von kundengetriebener Innovation - entwickelt zusammen mit realen Anwendern im Klinikalltag.

Da sich immer mehr Gesundheitssysteme auf wertbasierte Versorgung umstellen, werden solche Tools bald nicht mehr "nice-to-have", sondern Pflicht.

Was das alles bedeutet: Wichtige Signale für Investoren

Diese Roadmap ist mehr als nur ein Produkt-Update - sie sendet klare Signale:

Signal Bedeutung Beschleunigter Zeitplan Internes Vertrauen, solide Finanzierung, starke Marktresonanz KI-Rollout Eintritt in margenträchtige Wachstumssegmente EMR-Integration Enterprise-Fähigkeit für Multi-Site-Deployments Prädiktive Modellierung Kombination aus Inklusion + Innovation = Fördermittel + Partner Hardware-Erweiterung Widerstandsfähigkeit über Märkte und Systeme hinweg Kundengetriebene Upgrades Tiefe Kundenbindung; hohe Weiterempfehlungsrate (NPS)

Der Fahrplan bis 2026: Bereit zur globalen Skalierung

HeraMEDs Strategie zielt klar darauf ab, in 2025 und 2026 den Boden zu bereiten für:

Multi-Krankenhaus-Einsätze über mehrere Länder

KI-Monetarisierung via SaaS und Workflow-Tools

Expansion in unternehmensgeführte Versorgungsmodelle

Strategische Partnerschaften oder White-Label-Deals

Ausrichtung an ESG-, Gleichstellungs- und Inklusionszielen

Ein Unternehmen, das schnell, aber überlegt auf globale Skalierung zusteuert.

Und mit weiteren Ankündigungen in den kommenden 6-12 Wochen könnten Investoren gerade den Aufstieg einer bedeutenden digitalen Gesundheitsmarke miterleben.

Fazit: HeraMED baut mehr als nur Software

In einer Branche voller oberflächlicher Apps baut HeraMED eine Plattform mit:

Klinischer Tiefe

Technologischer Substanz

Praktischer Relevanz

Das Unternehmen ist live in führenden Gesundheitssystemen.

Es ist FDA-zertifiziert, erstattungsfähig und von hochkarätigen Experten unterstützt.

Es liefert Ergebnisse - und beschleunigt jetzt den Fahrplan.

Am wichtigsten: HeraMED hört seinen Kunden zu und baut exakt das, was der Markt verlangt.

Wer sich mit digitaler Gesundheit, KI in der Klinik, Frauengesundheit oder wertbasierter Versorgung beschäftigt, sollte sich HeraMED (WKN: A2PQND | SYM: 1I4) ganz genau anschauen.

Ticker: WKN: A2PQND | SYM: 1I4

Website: www.hera-med.com

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US7170811035,US91324P1021,AU0000028367,US4330001060