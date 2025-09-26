DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: vollzieht strategische Portfoliotransformation und wird zum reinen Aerospace-Unternehmen

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Montana Aerospace AG: vollzieht strategische Portfoliotransformation und wird zum reinen Aerospace-Unternehmen

Reinach (pta000/26.09.2025/07:00 UTC+2)

AD-HOC-MITTEILUNG Reinach (Aargau), 26. September 2025 [Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR]

Montana Aerospace AG vollzieht strategische Portfoliotransformation und wird zum reinen Aerospace-Unternehmen

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender, hochvertikal integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, gibt bekannt, dass sie sich von ihrem Energiesegment (ASTA Group) durch den Verkauf von 100 % der Anteile an der ETV Montana Tech Holding GmbH getrennt haben. Diese Transaktion stellt den letzten Schritt in der strategischen Portfoliooptimierung der Gruppe dar und positioniert Montana Aerospace nun als fokussiertes, reines Aerospace-Unternehmen.

Nach dem Verkauf des E-Mobility-Segments (Alu Menziken AG) im November 2024 hat Montana Aerospace einen strukturierten Prozess zur Veräußerung des verbleibenden nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bereichs - dem Energiesegment (ASTA Group) - eingeleitet. Der Verkaufsprozess stieß auf Interesse verschiedener Parteien, darunter Private-Equity-Gesellschaften und strategische Investoren. Nach sorgfältiger Prüfung der eingegangenen indikativen Angebote wurde der Käufer - eine direkt im Eigentum von DDr. Michael Tojner stehende Gesellschaft - ausgewählt, da er den höchsten Kaufpreis sowie Transaktionssicherheit und Geschwindigkeit bei der Umsetzung bot. Signing und Closing der Transaktion erfolgten gleichzeitig.

Der von Montana Aerospace AG erzielte Kaufpreis für die Veräußerung der ASTA Group basiert auf einem Basis-Unternehmenswert von rund EUR 204 Millionen. Darüber hinaus beinhaltet die Transaktion eine substanzielle Earn-Out-Komponente, die an bestimmte Ereignisse bzw. Meilensteine geknüpft ist.

Neben dem direkten Transaktionswert bringt die Veräußerung der ASTA Group mehrere bedeutende indirekte finanzielle Vorteile für die Montana Aerospace AG mit sich:

• Vermeidung von Investitionen: Montana Aerospace AG hatte geplant, im Geschäftsjahr 2025 rund EUR 30 Millionen in

die ASTA Group zu investieren, um deren Expansionsstrategie zu unterstützen. Diese Investitionen werden nun vom

neuen Eigentümer übernommen, wodurch erhebliche Liquidität für das Kerngeschäft Aerostructures freigesetzt wird. • Debt-to-Equity-Umwandlung: Ein zentraler strategischer Effekt der Veräußerung ist die erwartete Umwandlung von rund

EUR 66 Millionen an Schulden in Eigenkapital, resultierend aus den sogenannten "Profit Certificates", die Montana

Aerospace AG im Rahmen der ASCO-Akquisition im April 2022 übernommen hatte. Nach längeren Verhandlungen besteht nun

die Möglichkeit, diese Instrumente in Eigenkapital der Montana Aerospace AG umzuwandeln - basierend auf dem klaren

Bekenntnis der Gesellschaft, sich zu einem reinen Aerostructures-Unternehmen zu transformieren und auch die

Aktivitäten sowie die lokale Präsenz von ASCO weiter auszubauen. Die zeitgerechte Veräußerung der ASTA Group

unterstützt dieses strategische Ziel direkt und soll die Umwandlung bis Jahresende ermöglichen. In der Folge würde

sich das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA deutlich verbessern, bis Jahresende unter 1x fallen und

voraussichtlich kurz- bis mittelfristig in eine Net Cash Position übergehen - getragen von einer starken

Free-Cashflow-Generierung.

Unter Berücksichtigung des (Basis-)Unternehmenswerts, des Earn-Out-Potenzials, der vermiedenen Investitionen in ASTA (rund EUR 30 Millionen) sowie der erwarteten Debt-to-Equity-Umwandlung (rund EUR 66 Millionen) ist davon auszugehen, dass die Veräußerung der ASTA Group einen substanziellen Beitrag zur Wertsteigerung von Montana Aerospace AG leisten wird und einen zentralen Meilenstein in der strategischen Transformation zu einem fokussierten Aerospace-Unternehmen darstellt.

Head of M&A und Investor Relations Marc Vesely recte Riha Telefon: +43 664 61 26 261 E-Mail: ir@montana-aerospace.com

Ansprechpartner für die Presse Jürgen Beilein Telefon: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 6.200 hochqualifizierte Mitarbeiter an 16 Standorten auf drei Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

Haftungsausschluss Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Abwandlungen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

