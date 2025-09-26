Die Privatbank Berenberg hat in einem gestern veröffentlichten Analystenkommentar ihr Anlagevotum für die Anteilscheine des britischen Energieriesen Shell mit "Buy" bestätigt. Den fairen Wert beziffert Henry Tarr unverändert auf 3.000 Britische Pence (umgerechnet 34,33 Euro). Geht es nach den Experten von JPMorgan, so hat die Dividendenperle sogar noch mehr Potenzial.In seiner am Donnerstag veröffentlichten Branchenstudie senkte Tarr seine Prognosen für die künftige Entwicklung der Ölpreise, da ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär