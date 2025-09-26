Die Rational-Aktie zählt in diesem Jahr zu den schwächsten Werten im MDAX. Eine Analystenhochstufung hat jetzt für Auftrieb gesorgt. Der Küchenhersteller sieht zudem Wachstumspotenzial im Militärgeschäft. "Viele Militäreinrichtungen in aller Welt sind schon jetzt unsere Kunden", sagte ein Unternehmenssprecher. Seit Herbst vergangenen Jahres hat die Rational-Aktie rund ein Viertel ihres Wertes verloren. Allein seit Jahresbeginn liegt das Minus bei fast 20 Prozent. Damit zählt die Aktie des Großküchenherstellers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag