FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für die Aktien der deutschen Lastwagenbauer geht es am Freitag wegen Zollsorgen vorbörslich weiter bergab. Anteile von Daimler Truck büßten im Handel auf der Plattform Tradegate 2,4 Prozent ein im Vergleich zu ihrem Xetra-Schlusskurs, während es für die VW-Tochter Traton dort um 1,6 Prozent bergab ging. Die Daimler-Truck-Aktien waren am Vortag schon auf ein Tief seit Mai gefallen, während Traton auf ihrem Niveau von Anfang Juli angekommen sind.

Lastwagen gehören zu den Produkten, auf die US-Präsident Donald Trump demnächst branchenspezifische Zölle erheben will. Anders als für europäische Autos, deren Import-Abgaben rückwirkend zum 1. August auf 15 Prozent gesenkt wurden, sollen auf große, schwere Lastwagen ab Oktober Zölle in Höhe von 25-Prozent verhängt werden. Auf Einfuhren von Arzneimitteln und Möbeln will Trump noch höhere Abgaben verlangen.

Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management stehen bei den Handelskonflikten "weniger die konkreten Details der Politik im Vordergrund, sondern vielmehr die zusätzliche Unsicherheit, die sie mit sich bringen"./tih/zb

