Mountain Alliance AG veröffentlicht Halbjahresabschluss 2025 - Net Asset Value je Aktie bei € 6,01 Net Asset Value (NAV) bei € 41,4 Mio. (31. Dezember 2024: € 42,5 Mio.) bzw. € 6,01 je Aktie (31. Dezember 2024: € 6,17)

Erfolgreicher Abschluss einer Kapitalerhöhung

Portfolioausbau bei wachstumsstarken Zivil- und Defense-Technologien in den Bereichen Drohnen- und Satellitentechnologie, Cybersecurity oder künstlicher Intelligenz geplant München, 26. September 2025 - Die Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08 ) hat heute den nach den Regeln des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellten Halbjahresabschluss 2025 sowie den Net Asset Value (NAV) zum 30. Juni 2025 veröffentlicht. Im ersten Halbjahr 2025 erwirtschaftete die Mountain Alliance AG Umsatzerlöse in Höhe von € 102.317 gegenüber € 61.761 im Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern erreichte € 439.724 nach € -506.783 im Vorjahreszeitraum. Auf Nettobasis ergab sich für das erste Halbjahr 2025 ein Gewinn in Höhe von € 439.442 nach einem Verlust von € -507.065 im Vorjahreszeitraum. Die positive Ergebnisentwicklung ist insbesondere auf Erträge aus Beteiligungen in Höhe von € 924.400 zurückzuführen. Der Portfoliowert lag zum 30. Juni 2025 bei € 41,7 Mio. nach € 43,5 Mio. zum Stichtag 31. Dezember 2024. Unter Berücksichtigung der Nettofinanzverbindlichkeiten in Höhe von € -0,3 Mio. belief sich der NAV der Mountain Alliance AG zum 30. Juni 2025 auf € 41,4 Mio. nach € 42,5 Mio. zum Jahresende 2024. Basierend auf 6.885.584 ausstehenden Aktien ergibt sich per 30. Juni 2025 somit ein NAV je Aktie von € 6,01 gegenüber € 6,17 zum 31. Dezember 2024. Das erste Halbjahr 2025 stand insbesondere im Zeichen der Vorbereitung weiterer Wachstumsschritte und der Neufokussierung der Aktivitäten. Im Rahmen der geplanten Ausrichtung auf reifere Scale-ups beabsichtigt die Mountain Alliance, gezielt ganze Portfolios zu übernehmen. Deren Akquisitionen sollen bevorzugt durch die Einbringung eigener Aktien zum NAV strukturiert werden. Ziel ist neben dem Ausbau des Beteiligungsportfolios auch, die Exit-Fähigkeit der Beteiligungen insgesamt zu stärken. Im Zuge des geplanten Ausbaus des Portfolios soll künftig der strategische Fokus verstärkt auf den Bereich Defence Tech erweitert werden. Im Mittelpunkt des neu fokussierten Portfolioausbaus stehen Dual-Use-Anwendungen aus den Bereichen Drohnen- und Satellitentechnologie, Cybersecurity oder künstlicher Intelligenz. Nach dem Halbjahresstichtag hat die Mountain Alliance AG im Juli 2025 zu diesem Zweck eine Kapitalerhöhung im Volumen von € 1,98 Mio. erfolgreich platziert, um die Finanzierung kurzfristig möglicher Investments im Bereich Defense Tech zu sichern. "Wir befinden uns in der Prüfung diverser Möglichkeiten in attraktiven Technologien für den weiteren Ausbau unseres Portfolios. Gleichzeitig sind wir stark Exit-fokussiert", sagt Dr. Hans Ulrich Tetzner, Vorstand der Mountain Alliance AG. Der Halbjahresabschluss zum ersten Halbjahr 2025 steht unter www.mountain-alliance.de zum Download bereit.

Über die Mountain Alliance AG:

Die Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor mit langjährigem Know-how und einem ausgezeichneten Netzwerk investiert die Gesellschaft in innovative Technologieunternehmen. Ziel ist die frühzeitige Beteiligung an Unternehmen und Geschäftsmodellen, die zukünftige Technologietrends aktiv mitgestalten. Das Unternehmen ermöglicht so den Aktionärinnen und Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von technologieorientierten Hidden Champions.

