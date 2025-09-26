DJ PTA-News: HausVorteil AG: HausVorteil AG wird Mitglied beim Interessenverband Kapitalmarkt KMU - Börsenlisting & Immobilienanleihe kurz vor Start

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HausVorteil AG: HausVorteil AG wird Mitglied beim Interessenverband Kapitalmarkt KMU - Börsenlisting & Immobilienanleihe kurz vor Start

Hamburg (pta000/26.09.2025/08:35 UTC+2)

Hamburg, 26. September 2025 - Die HausVorteil AG, Spezialist für die Rekapitalisierung von Immobilienvermögen, ist ab sofort Mitglied des Interessenverbandes kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. Damit wird die Aktiengesellschaft, die im Oktober den Börsengang plant und demnächst einen eigene Immobilienanleihe emittiert, Teil eines umfassenden Netzwerks, das dem kapitalmarktorientierten Mittelstand eine Stimme gibt.

Der 2017 gegründete Verband setzt sich gezielt für bessere Rahmenbedingungen kleiner und mittlerer Unternehmen bei der Kapitalmarktfinanzierung ein. Er steht dazu im aktiven Austausch mit Politik, Gesetzgebern, Aufsichtsbehörden, Kapitalmarktinstitutionen, Verbänden und der Öffentlichkeit.

Für die HausVorteil AG bietet der Interessenverband Kapitalmarkt KMU die ideale Plattform für strategische Partnerschaften und Kapitalmarktpräsenz sowie die frühzeitige Information über regulatorische Entwicklungen und deren praktische Auswirkungen. Die HausVorteil AG wird gleichzeitig eigene Erfahrungen mitbringen aus den aktuellen Vorbereitungen des für Oktober geplanten Börsenlistings sowie der demnächst emittierten Immobilienanleihe "HV GererationsKapital 2025". Daraus werden sich wichtige Einblicke und Impulse ergeben, um gemeinsam mit dem Verband und seinen Mitgliedern den Kapitalmarkt für kleine und mittlere Unternehmen zu stärken (weitere Informationen zur Anleihe HIER).

Sören Ploschke, Vorstand Finanzen & Recht der HausVorteil AG: "Mit dem Beitritt zum Interessenverband kapitalmarktorientierter KMU stärken wir unser Profil als wachstumsorientiertes Immobilienunternehmen. Gerade in der Phase unseres anstehenden Börsenlistings und der Platzierung unserer ersten Immobilienanleihe bietet uns der Verband die ideale Plattform, um unsere Erfahrungen einzubringen, den Austausch mit anderen Teilnehmern am Kapitalmarkt zu intensivieren und gemeinsam die Sichtbarkeit kleinerer Unternehmen am Kapitalmarkt weiter auszubauen."

"Wir freuen uns sehr, die HausVorteil AG als neues Mitglied in unserem Verband willkommen zu heißen", sagt Ingo Wegerich, Präsident des Verbandes. "Mit dem Beitritt des Unternehmens an der Schnittstelle zwischen Finanz- und Immobiliensektor, das zudem gerade das Börsenlisting plant und eine eigene Immobilienanleihe auf den Weg bringt, gewinnen wir ein spannendes Mitglied, das unser Netzwerk ideal ergänzt. Der Beitritt unterstreicht einmal mehr die Vielfalt unserer Mitglieder - von Industrieunternehmen bis hin zu spezialisierten Finanz- und Immobiliendienstleistern. Wir blicken einer erfolgreichen Zusammenarbeit entgegen und freuen uns darauf, den kapitalmarktorientierten Mittelstand gemeinsam weiter voranzubringen."

Kontakt: HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Tel: +49 40 237 244 000 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

Über die HausVorteil AG: Die HausVorteil AG, gegründet im Februar 2021, ist ein bestandshaltendes Immobilienunternehmen und bietet Rekapitalisierungsprodukte und Maklerservices an. Mit klarem Fokus auf das B2B-Geschäft ermöglicht HausVorteil Vertriebspartnern aus der Immobilien-, Finanz- und Versicherungswirtschaft eine Portfolioerweiterung mit attraktiven Konditionen. Die flexibel anpassbaren Produkte sind sowohl für die wachsende Kundengruppe im Alterssegment 50 plus als auch für jüngere Zielgruppen und Familien interessant

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: HausVorteil AG Am Sandtorkai 71 20457 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Sören Ploschke Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: invest@hausvorteil.de Website: www.hausvorteil.de ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758868500135 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 02:35 ET (06:35 GMT)