Die Münchener Mountain Alliance AG (DE000A12UK08) hat ihre Halbjahreszahlen vorgelegt. Und die können sich durchaus sehen lassen. Der Net Asset Value je Aktie liegt mit 6,01 Euro nur geringfügig unter dem Jahresendwert. Das ist beachtlich, wenn man bedenkt, dass sich das Unternehmen gerade neu ausrichtet. Solide Zahlen trotz Transformationsphase: Die Umsatzerlöse stiegen auf gut 102.000 Euro nach knapp 62.000 Euro im Vorjahr. Noch wichtiger aber: Mountain Alliance schrieb wieder schwarze Zahlen. Nach Steuern blieb ein Plus von 439.724 Euro übrig. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch einen Verlust ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt