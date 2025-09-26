München (ots) -- Nach Streamingerfolg jetzt auch im linearen TV: Das Kultformat ist zurück!- Dietrich Nolting eröffnet eine Nachhilfe-Schule- Vier Folgen "Krass Schule - die jungen Lehrer" am 27. September 2025 ab 08:15 Uhr bei RTLZWEINach dem erfolgreichen Start bei RTL+ kehrt das Kultformat "Krass Schule - die jungen Lehrer" nun auch ins Free-TV zurück. Ab 27. September 2025 zeigt RTLZWEI, immer samstags ab 08:15 Uhr vier Folgen am Stück im TV. Die Folgen sind bereits auf RTL+ zu sehen.Dietrich Nolting hat seinen Lehrerjob hinter sich gelassen und eröffnet die Nachhilfeschule "DiNo". Doch schon am Eröffnungstag läuft nicht alles nach Plan: Schülerin Summer sorgt für Chaos, und Dietrich muss schwierige Entscheidungen treffen, um seine Schule auf Kurs zu bringen. Parallel steht Rosas Beziehung zu Leonard auf dem Prüfstand, während Leonard selbst versucht, Fehler wieder gutzumachen - was jedoch nicht ohne Komplikationen bleibt. Auch Felix startet ein neues Projekt neben dem Unterricht, das schnell außer Kontrolle geraten könnte.Die ersten vier Folgen zeigen einen Mix aus chaotischen Situationen, persönlichen Konflikten und emotionalen Momenten. Unerwartete Wendungen und turbulente Entwicklungen sorgen für Spannung. Alte Freundschaften werden auf die Probe gestellt, neue Allianzen entstehen, und jede Entscheidung hat ihre Konsequenzen."Krass Schule - die jungen Lehrer" ab 27. September 2025, immer samstags vier Folgen, ab 08:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von La Paloma TV und RedSeven produziert.Über "Krass Schule - die jungen Lehrer":Nach dem langjährigen Erfolg im TV kehrt das Format in neuer Form zurück: Eine moderne Nachhilfeschule, alte Bekannte, neue Gesichter und viele Herausforderungen. Der typische Mix aus Drama, Freundschaft und Coming-of-Age-Themen macht die Serie besonders binge-tauglich.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100935510