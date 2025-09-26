Die strategische Initiative verbindet die vertiefte Expertise von Hitachi in der Betriebstechnologie (Operational Technology, OT) mit dem leistungsstarken beschleunigten Computing und dem KI-Software-Stack von NVIDIA

Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi"), meldete heute die Gründung einer globalen Hitachi AI Factory, die auf der Referenzarchitektur NVIDIA AI Factory basiert und auf den Aufbau einer zentralisierten Infrastruktur abzielt, die so konzipiert ist, dass sie die Entwicklung und den Einsatz physischer KI-Lösungen in den Kerngeschäftsbereichen von Hitachi beschleunigt. Die AI Factory wird von Hitachi iQ betrieben und nutzt Systeme vom Typ NVIDIA HGX B200, die mit NVIDIA Blackwell GPUs, der Hitachi iQ M Series mit NVIDIA RTX PRO 6000 Server Edition-GPUs und der NVIDIA Spectrum-X-Ethernet-Netzwerkplattform ausgestattet sind. Diese strategische Initiative unterstützt direkt das Bestreben von Hitachi, eine KI zu entwickeln und einzusetzen, die mit der realen Welt interagiert. Die AI Factory wird Hitachi außerdem in die Lage versetzen, HMAX weiter auszubauen-die firmeneigene Familie von KI-gestützten Lösungen für eine Vielzahl von komplexen Problemen in den Bereichen Mobilität, Energie, Industrie und Technologie.

Die zentralisierte AI Factory stellt den globalen Hitachi-Teams eine eine leistungsfähige, vereinheitllichte KI-Computer-Infrastruktur zur Verfügung, um Anwendungen und KI-Workflows betreiben zu können, die auf der kompletten NVIDIA-KI-Plattform entwickelt wurden. Dazu gehören NVIDIA AI Enterprise für produktionsreife KI sowie NVIDIA Omniverse-Bibliotheken für Simulationen, industrielle Skalierung und physikalisch exakte digitale Zwillinge. Diese Infrastruktur erlaubt die schnelle Entwicklung und Bereitstellung fortschrittlicher physischer KI-Modelle. Diese Modelle erfassen und interpretieren Informationen von aus physischen Umgebungen über Kameras und Sensoren, ermitteln die nächsten zu unternehmenden Schritte und führen die auf diesen Daten basierenden Aktionen aus.

Die heutige Ankündigung basiert auf dem kürzlich veröffentlichten Kommentar zur Partnerschaft zwischen Hitachi und NVIDIA von Toshiaki Tokunaga, President und CEO von Hitachi, Ltd., in dem dieser erklärte, dass Hitachi durch den Einsatz von Hitachi iQ auf Basis von NVIDIA RTX PRO-Servern die KI-Innovation weiter beschleunigen wird. Herr Tokunaga präzisierte, dass durch die Fähigkeit der NVIDIA RTX PRO-Server zum Beschleunigen des KI-Reasonings und der physischen KI die Entwicklung von digitalen Zwillingen und die Optimierung physischer Ressourcen (einschließlich der sozialen Infrastruktur) verbessert und zugleich neue Möglichkeiten wie die Produktivitätsverbesserung bei allen Geschäftsaktivitäten erschlossen werden können.

Die Hitachi AI Factory ist strategisch über die Vereinigten Staaten, EMEA und Japan verteilt, was gewährleistet, dass die Hitachi-Ingenieure unabhängig von ihrem jeweiligen Standort nahtlos zusammenarbeiten und mit niedrigen Latenzzeiten auf leistungsstarke Rechenressourcen zugreifen können. Dieser Netzwerkverbund wird die Schaffung einer Vielzahl von physischen KI-Anwendungen unterstützen und branchenübergreifend neue Maßstäbe für Effizienz, Produktivität und Sicherheit setzen.

Die Initiative stärkt die Selbstverpflichtung von Hitachi, Spitzentechnologie zu nutzen, um sowohl soziale als auch unternehmerische Innovation voranzutreiben.

"Die strategische Zusammenarbeit zwischen Hitachi und NVIDIA wird zu einem wesentlichen Treiber für die Lösung komplexer Probleme in der realen Welt und beschleunigt so die soziale Innovation", sagte Jun Abe, General Manager der Digital Systems Services Division. "Unsere gemeinsame Arbeit macht sich die NVIDIA-AI-Infrastruktur zunutze, um sowohl die DX (Digitale Transformation) als auch die GX (Grüne Transformation) mit Lösungen wie HMAX von Hitachi Rail, die derzeit den Betrieb und die Wartung von Eisenbahnsystemen transformiert, das KI-Lösungsportfolio Hitachi iQ von Hitachi Vantara und flüssigkeitsgekühlte KI-Rechenzentren von Hitachi, die die Grundlage für unsere generative KI bilden, zu bewältigen. Durch die Schaffung einer globalen NVIDIA AI Factory können wir jetzt über Regionen und Organisationen hinweg als eine echte 'One Hitachi'-Organisation operieren. Diese Synergie wird physische KI-Innovationen beschleunigen, wie das Beispiel HMAX deutlich macht."

Operationalisierung der Unternehmensvision

Hitachi betrachtet die AI Factory als wichtigen Schritt auf dem Weg zum Erreichen seiner Vision Lumada 3.0. Lumada ist das Hitachi-Betriebsmodell, das Unternehmen hilft, geschäftliche und soziale Probleme durch gemeinsam gestaltete digitale Transformation zu lösen. Es stützt sich auf das umfassende Fachwissen und das technische Know-how von Hitachi in Kombination mit KI-Technologien, um Daten in Wertschöpfung umzuwandeln und zugleich Betriebskosten und Ineffizienzen zu reduzieren.

Hitachi ist einzigartig in seiner Fähigkeit zur Integration seiner Expertise in den Bereichen IT (Informationstechnologie), OT (Betriebstechnologie) und Hardware, wie die Designfähigkeiten, Produkte und Beratungsdienstleistungen, aus denen Lumada 3.0 besteht, deutlich machen. Das Unternehmen führt den Markt für industrielle KI mit revolutionären Lösungen an, die die Grenzen des Möglichen neu definieren.

"AI Factories sind die Triebkraft für eine neue industrielle Revolution, denn sie wandeln Unternehmensdaten in eigenständige Intelligenz sowohl für die Software- als auch die physische Welt um", sagte Justin Boitano, Vice President, Enterprise AI Products, NVIDIA. "Mit der von NVIDIA beschleunigten Datenverarbeitung und Software bildet die AI-Factory-Infrastruktur von Hitachi eine Transformationsplattform für den Aufbau und den Einsatz von Unternehmens- und physischer KI."

Über Hitachi, Ltd.

Im Rahmen seines Social Innovation Business (SIB), das IT, OT (Operational Technology) und Produkte vereint, trägt Hitachi zu einer harmonischen Gesellschaft bei, in der Umwelt, Wohlstand und Wirtschaftswachstum in Einklang stehen. Hitachi ist weltweit in vier Geschäftsfeldern tätig: Digital Systems Services, Energy, Mobility und Connective Industries. Zudem besitzt es die Geschäftseinheit Strategic SIB für neue Wachstumsgeschäfte. Gestützt auf Lumada generiert Hitachi Wert aus der Integration von Daten, Technologie und Domänenwissen, um Herausforderungen der Kunden und der Gesellschaft zu bewältigen. Der Umsatzerlös für das Geschäftsjahr 2024 (bis 31. März 2025) betrug 9.783,3 Milliarden Yen. Zum 31. März 2025 haben wir 618 konsolidierte Tochtergesellschaften und etwa 280.000 Mitarbeiter weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Hitachi unter www.hitachi.com.

