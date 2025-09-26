Rheinmetall Aktie lieferte eine Topperformance in den letzten Jahren, aber wie lange noch? Aktuell positioniert sich die UBS mit einem Kursziel von 2.500,00 EUR und einem klaren BUY. Was stützt diesen Optimismus - laut UBS würde die "bessere Berechenbarkeit des Geschäfts nach 2030" diese Kurszielerhöhung rechtfertigen. Und daneben setzt dass Management auf Expansion, Wachstum. In diesem Zusammenhang äusserte sich CEO Pappberger zur "Werftenakquise" vor kurzem. So könnte die geplante Übernahme von Blohm+Voss als Bestätigung für eine aggressive Expansionsstrategie gesehen werden. Gestützt durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin