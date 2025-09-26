Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
19/09/2025
FR0013230612
1 286
19.1744
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
22/09/2025
FR0013230612
1 544
19.1753
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/09/2025
FR0013230612
2 078
19.1199
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
24/09/2025
FR0013230612
3 162
18.5178
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
25/09/2025
FR0013230612
2 959
18.5242
XPAR
TOTAL
11 029
18.8016
