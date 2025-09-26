Der Geschäftsbericht 2024/25 von Schloss Wachenheim bestätigte die Vorabzahlen: Die Umsätze stiegen um 1,3 % J/J auf 447 Mio. EUR, während das EBIT auf 27,2 Mio. EUR zurückging und damit unter der Prognose lag. Der Jahresüberschuss vor Minderheiten fiel auf 16,2 Mio. EUR (Guidance: 20-22 Mio. EUR). Das Wachstum wurde durch starke Dynamik bei entalkoholisierten Produkten getragen, während das Geschäft mit Schaumweinen stabil blieb. Deutschland verzeichnete solide Zuwächse, Frankreich stagnierte, und CEE legte leicht zu. Insgesamt spiegelte das Geschäftsjahr 2024/25 die branchenweiten Gegenwinde wider, bestätigte jedoch die Resilienz von SWA bei den Volumina sowie die starke Dynamik im alkoholfreien Segment. Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwartet das Management ein Umsatzwachstum von 3-6 %, ein EBIT von 30-33 Mio. EUR sowie einen Jahresüberschuss vor Minderheiten von 18-21 Mio. EUR. Mit einem im Rahmen der Erwartungen liegenden Ausblick bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 21,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/schloss-wachenheim-ag





