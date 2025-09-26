Original-Research: Jaguar Health Inc - from First Berlin Equity Research GmbH



26.09.2025

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Jaguar Health Inc Company Name: Jaguar Health Inc ISIN: US47010C8055 Reason for the research: Update Recommendation: BUY from: 26.09.2025 Target price: USD 35 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Jaguar Health, Inc. (ISIN: US47010C8055). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and decreased the price target from USD 40.00 to USD 35.00.



Abstract:

Jaguar Health reported its H1/25 results, which were broadly in line with our estimates. The company posted net revenue of USD 5.2m, driven by modest growth of Mytesi (crofelemer). OPEX rose 10% YoY to USD 21.6m, with the increase driven mainly by higher marketing costs related to the ongoing Gelclair launch. The cash position amounted to USD 2.2m (FY/24: USD 8.0m), underscoring the urgent need to secure funding or finalise a partnership. Jaguar highlighted its rare disease portfolio: (1) early proof-of-concept data from the Abu Dhabi trial, where its novel crofelemer liquid formulation reduced parenteral support needs by up to 27% in a microvillus inclusion disease (MVID) patient and up to 12.5% in a short bowel syndrome (SBS-IF) patient with intestinal failure; a third SBS-IF patient has recently delivered a similar performance. The company plans to present results from the initial intestinal failure patients at the upcoming North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN) Annual Meeting in November. Following the promising initial MVID results, management also intends to meet the FDA soon to discuss a potential faster regulatory pathway; and (2) following a recent FDA meeting, the company will pursue a supplemental NDA for Mytesi, its delayed-release crofelemer tablet formulation in metastatic breast cancer (mBC). Importantly, the company recently submitted an orphan drug designation application for mBC to the FDA. Although the pipeline looks promising, Jaguar's success will also depend on securing funding in the near-term. Management reiterated plans to seek licensing partnerships for its portfolio to secure non-dilutive funding. Based on updated dilution estimates following the recent share price decline, our SOTP valuation model yields a price target of USD 35 (previously USD 40). We reiterate our Buy rating (upside potential: >1,600%).



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Jaguar Health, Inc. (ISIN: US47010C8055) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von USD 40,00 auf USD 35,00.



Zusammenfassung:

Jaguar Health hat seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, die weitgehend unseren Schätzungen entsprechen. Das Unternehmen erzielte einen Nettoumsatz von USD 5,2 Mio., der durch ein moderates Wachstum bei Mytesi (Crofelemer) getrieben wurde. Die Betriebskosten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 10% auf USD 21,6 Mio., was hauptsächlich auf höhere Marketingkosten im Zusammenhang mit der laufenden Markteinführung von Gelclair zurückzuführen ist. Die Barmittel beliefen sich auf USD 2,2 Mio. (GJ/24: USD 8,0 Mio.), was die dringende Notwendigkeit unterstreicht, Finanzmittel zu sichern oder eine Partnerschaft abzuschließen. Jaguar hob sein Portfolio für seltene Krankheiten hervor: (1) erste Proof-of-Concept-Daten aus der Abu Dhabi-Studie, in der seine neuartige flüssige Crofelemer-Formulierung den Bedarf an parenteraler Unterstützung bei einem Patienten mit Mikrovilli-Inklusionskrankheit (MVID) um bis zu 27% und bei einem Patienten mit Kurzdarmsyndrom (SBS-IF) mit Darmversagen um bis zu 12,5% reduzierte; ein dritter SBS-IF-Patient hat kürzlich eine ähnliche Leistung erzielt. Das Unternehmen plant, die Ergebnisse der ersten Patienten mit Darmversagen auf der bevorstehenden Jahrestagung der North American Society for Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (NASPGHAN) im November vorzustellen. Nach den vielversprechenden ersten MVID-Ergebnissen beabsichtigt das Management außerdem, sich in Kürze mit der FDA zu treffen, um einen möglichen schnelleren Zulassungsweg zu erörtern. Nach einem kürzlich stattgefundenen Treffen mit der FDA wird das Unternehmen einen ergänzenden Zulassungsantrag für Mytesi, seine Crofelemer-Tablettenformulierung mit verzögerter Freisetzung zur Behandlung von metastasiertem Brustkrebs (mBC), stellen. Kürzlich hat das Unternehmen bei der FDA einen Antrag auf Ausweisung als Orphan-Arzneimittel für mBC gestellt. Obwohl die Pipeline vielversprechend aussieht, hängt der Erfolg von Jaguar auch von der Sicherung der Finanzierung in naher Zukunft ab. Das Management bekräftigte seine Pläne, Lizenzpartnerschaften für sein Portfolio anzustreben, um eine nicht verwässernde Finanzierung sicherzustellen. Basierend auf aktualisierten Verwässerungsschätzungen nach dem jüngsten Kursrückgang ergibt unser SOTP-Bewertungsmodell ein Kursziel von USD 35 (zuvor USD 40). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: >1.600 %).



