12.02.2026 / 15:47 CET/CEST

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Jaguar Health Inc Company Name: Jaguar Health Inc ISIN: US47010C8055 Reason for the research: Update Recommendation: BUY from: 12.02.2026 Target price: USD 7.50 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Jaguar Health, Inc. (ISIN: US47010C8055). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and decreased the price target from USD 35.00 to USD 7.50.



Abstract:

Jaguar Health has entered into a U.S. licensing agreement with Future Pak for Mytesi (indicated for non-infectious diarrhoea in adult HIV/AIDS patients) and Canalevia-CA1 (indicated for chemotherapy-induced diarrhoea in dogs), securing USD 18m in upfront non-dilutive cash and up to USD 20m in additional milestone and other payments. Beyond the immediate liquidity uplift, the transaction substantially de-risks Jaguar by transferring US commercial execution and the associated operating cost base for Mytesi to a partner. The transaction materially simplifies Jaguar's operating model and positions it for a structurally lower OPEX profile going forward. Management can now focus resources on advancing crofelemer in its core and highly attractive rare intestinal failure indications (MVID and SBS-IF), where clinical and regulatory momentum is building. The strategic refocus is underpinned by encouraging data presented at NASPGHAN on 8 November 2025, where crofelemer reduced life-sustaining total parenteral support (TPS) by 12.5-37% across the first three paediatric intestinal failure patients (one MVID, two SBS-IF). Regulatory engagement has advanced in parallel, with submission of an amended FDA protocol to support a potential Breakthrough Therapy Designation for MVID, initial EMA discussions on approval in very small patient populations, and two U.S. expanded access programmes underway. Overall, the Future Pak agreement materially improves visibility of near-term liquidity and reduces dilution risk. Reflecting updated assumptions, including higher dilution following the balance sheet clean-up and the sharp share price decline, our SOTP valuation yields a revised price target of USD 7.50 (previously USD 35). We confirm our Buy rating (upside potential: >1,000%).



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Jaguar Health, Inc. (ISIN: US47010C8055) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von USD 35,00 auf USD 7,50.



Zusammenfassung:

Jaguar Health hat mit Future Pak eine US-Lizenzvereinbarung für Mytesi (zur Behandlung von nicht infektiöser Diarrhoe bei erwachsenen HIV/AIDS-Patienten) und Canalevia-CA1 (zur Behandlung von durch Chemotherapie verursachter Diarrhoe bei Hunden) geschlossen und sich damit 18 Millionen US-Dollar an nicht verwässernden Vorauszahlungen in bar sowie bis zu 20 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Meilenstein- und sonstigen Zahlungen gesichert. Über die unmittelbare Verbesserung der Liquidität hinaus reduziert die Transaktion das Risiko für Jaguar erheblich, da die kommerzielle Umsetzung in den USA und die damit verbundenen Betriebskosten für Mytesi auf einen Partner übertragen werden. Die Transaktion vereinfacht das Geschäftsmodell von Jaguar erheblich und versetzt das Unternehmen in die Lage, künftig strukturell niedrigere Betriebskosten zu erzielen. Das Management kann nun seine Ressourcen auf die Weiterentwicklung von Crofelemer in seinen Kernbereichen und hochattraktiven Indikationen für seltene Darmversagen (MVID und SBS-IF) konzentrieren, wo sich derzeit eine positive klinische und regulatorische Dynamik abzeichnet. Die strategische Neuausrichtung wird durch vielversprechende Daten untermauert, die am 8. November 2025 auf der NASPGHAN vorgestellt wurden. Dort wurde gezeigt, dass Crofelemer die lebenserhaltende totale parenterale Ernährung (TPS) bei den ersten drei pädiatrischen Patienten mit Darmversagen (ein MVID, zwei SBS-IF) um 12,5-37 % reduzierte. Parallel dazu wurden auch die regulatorischen Bemühungen vorangetrieben, mit der Einreichung eines geänderten FDA-Protokolls zur Unterstützung einer möglichen Breakthrough Therapy Designation für MVID, ersten Gesprächen mit der EMA über die Zulassung für sehr kleine Patientengruppen und zwei laufenden erweiterten Zugangsprogrammen in den USA. Insgesamt verbessert die Future-Pak-Vereinbarung die kurzfristige Liquiditätsvisibilität erheblich und verringert das Verwässerungsrisiko. Unter Berücksichtigung aktualisierter Annahmen, darunter eine höhere Verwässerung nach der Bilanzbereinigung und der starke Kursrückgang, ergibt unsere SOTP-Bewertung ein revidiertes Kursziel von USD 7,50 (zuvor USD 35). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: >1.000 %).



