First Graphene treibt Kommerzialisierung deutlich voran

First Graphene berichtete, im Geschäftsjahr 2024/25 den Übergang von der Forschung hin zur industriellen Anwendung deutlich vorangetrieben zu haben. Das Management erklärte, dass das Unternehmen inzwischen zu den wenigen Anbietern zähle, die seit mehr als zehn Jahren im Graphen-Sektor aktiv sind. Während viele Wettbewerber verschwunden seien, habe First Graphene kontinuierlich seine Produktionsverfahren verbessert. Nach Einschätzung des Chairman befinde sich das Unternehmen an einem Wendepunkt, an dem Graphen nicht länger nur eine Vision sei, sondern zunehmend als industriell nutzbarer Werkstoff eingesetzt werde.
Neue Kunden und wachsende Umsätze
CEO Michael Bell verwies darauf, dass First Graphene über mehr als 30 Stammkunden verfüge und weitere 25 Unternehmen kurz vor dem Abschluss von Lieferverträgen stünden. Darüber hinaus gebe es über 350 geprüfte Vertriebskontakte, die eine solide Basis für weiteres Wachstum bilden könnten. Die Umsätze stammten verstärkt aus wiederkehrenden Bestellungen, wodurch das Unternehmen unabhängiger von projektbezogenen Entwicklungsumsätzen werde. Laut Management sei First Graphene damit in der Lage, skalierte Lieferungen in verschiedenen Industriezweigen auszubauen.
Anwendungen in Industrie und Bauwesen
Ein wichtiger Fortschritt war ein Liefervertrag mit PT Alasmas Berkat Utama in Südostasien. In den kommenden zwei Jahren sollen mehr als 2,5 Tonnen PureGRAPH in die Fertigung von
Sicherheitsstiefeln für den Bergbau einfließen. Parallel dazu vereinbarte das Unternehmen eine Zusammenarbeit mit Halocell Energy, bei der Graphen in Solarzellen eingesetzt wird. Nach
Unternehmensangaben könnten dadurch die Produktionskosten um mehr als 80 Prozent sinken, da teure Rohstoffe ersetzt würden. Zugleich hätten Tests gezeigt, dass die neuen Module bis zu fünfmal
effizienter arbeiten könnten als herkömmliche Systeme.
