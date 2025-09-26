Harvest Technology Group Limited ("das Unternehmen" oder "Harvest") (ASX: HTG) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Finanzierungsvereinbarung mit RiverFort Global Capital Ltd (RiverFort) über die Bereitstellung einer Finanzierung von bis zu 6.000.000 A$ (Finanzierungsvereinbarung) durch die Ausgabe von Wandelanleihen und damit verbundenen Optionen geschlossen hat. Die Finanzierung wird vorwiegend als Betriebskapital verwendet, wobei die erste Auszahlung in Höhe von 1.500.000 A$ vor Gebühren sofort (am oder um den 29. September 2025) erfolgt und weitere Auszahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 4.500.000 $ vor Gebühren in Beträgen und zu Terminen erfolgen, die zwischen den Parteien vereinbart werden und der Zustimmung der Aktionäre unterliegen.

CEO Ilario Faenza sagte: "Wir freuen uns, diese Finanzierungseinrichtung mit RiverFort gesichert zu haben, die Harvest die Möglichkeit gibt, unsere unmittelbaren Geschäftspläne zu verfolgen und einen Rahmen für den Zugang zu weiterer Finanzierung - vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre - bereitzustellen, um unsere zukünftigen Kapitalanforderungen zu unterstützen. Diese Partnerschaft ist eine starke Bestätigung unserer Technologie und strategischen Ausrichtung und positioniert uns gut, um unseren Aktionären Mehrwert zu liefern."

Gytis Martinkus, CEO von RiverFort Global Capital Ltd, kommentierte ebenfalls: "Die Unterstützung durch RiverFort spiegelt unser Vertrauen in die proprietäre Nodestream-Plattform von Harvest Technology wider. Was unserem Team besonders aufgefallen ist, ist der sich schnell erweiternde adressierbare Markt, insbesondere in Sektoren wie der Schifffahrt und Verteidigung, in denen erhebliche globale Investitionen prognostiziert werden und in denen robuste Kommunikation in Umgebungen mit begrenzter Konnektivität und hoher Latenz von entscheidender Bedeutung ist.

Diese Finanzierungsfazilität verschafft Harvest Zugang zu zugesichertem Kapital, wenn es benötigt wird, und stellt sicher, dass das Unternehmen seine Wachstumsambitionen beschleunigen kann. Wir freuen uns darauf, Harvest auf diesem Weg zu begleiten."

Diese Bekanntmachung wurde vom Vorstand der Harvest Technology Group Limited zur Veröffentlichung genehmigt.

Unternehmens- & Medienanfragen, bitte wenden Sie sich an:

E-Mail: investor@harvest-tech.com.au

Investor-Anfragen, bitte wenden Sie sich an:

Herr George Lazarou

Company Secretary

Tel: + 61 8 6370 6370

E-Mail: investor@harvest-tech.com.au

Über Harvest Technology Group

Harvest Technology Group Limited (ASX: HTG) ist ein weltweit führendes Unternehmen für netzwerkoptimierte Fernoperationen, die Echtzeit-Fernsteuerung, Kommunikation, Automatisierung und Überwachungsfunktionen bieten. Mit Hauptsitz in Perth, Australien, revolutioniert die Unternehmensgruppe die Außendienstleistungen mit netzwerkoptimierten Livestreaming-Lösungen mit ultraniedriger Bandbreite, die es Kunden ermöglichen, überall auf der Welt mit Betrieb und Personal verbunden zu bleiben, während sie nur einen Bruchteil der bestehenden Bandbreitenressourcen nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://harvest.technology/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere diejenigen, die sich auf mögliche oder angenommene zukünftige Leistungen, Umsätze, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus oder -raten, Preise oder potenzielles Wachstum der Harvest Technology Group Limited beziehen, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, abhängig von einer Vielzahl von Faktoren.

