Es ist ein bedeutender Meilenstein für EssilorLuxottica: Der Brillenriese hat in den USA die Marktzulassung für seine Stellest-Brillengläser zur Korrektur von Myopie erhalten. Es handelt sich dabei um die erste und bislang einzige Brillenglas-Lösung dieser Art, die von der US-Behörde zugelassen wurde. Bei Essilor könnte nun ein gewaltiges Umsatzpotenzial freigesetzt werden. Die Stellest-Gläser werden in Brillenfassungen eingesetzt und sind damit für Schulkinder (von denen jedes vierte betroffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär