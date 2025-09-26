DJ PTA-HV: Zumtobel Group AG: Ergebnisse der 49. ordentlichen Hauptversammlung der Zumtobel Group AG

Dornbirn (pta000/26.09.2025/14:00 UTC+2)

• Dividende von 0,15 Euro je Aktie beschlossen • Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024/25 entlastet • Mandat von Aufsichtsratsmitglied Dr. Volkhard Hofmann verlängert • Peter Ernst Gaugg neu in den Aufsichtsrat bestellt

Die 49. ordentliche Hauptversammlung der Zumtobel Group AG fand heute als Präsenzveranstaltung im Lichtforum, Höchsterstraße 8, in Dornbirn statt. Nachdem der Vorstand den Jahresabschluss und den Lagebericht der Zumtobel Group AG für das Geschäftsjahr 2024/25 neben weiteren Berichten vorgelegt hatte, stimmte die Hauptversammlung sämtlichen Anträgen zu. Unter anderem wurde eine Dividendenausschüttung von 0,15 Euro je Aktie beschlossen.

Der Vorstand der Zumtobel Group AG schlug der 49. ordentlichen Hauptversammlung im Rahmen der langfristig orientierten, ausgewogenen Dividendenpolitik für das Geschäftsjahr 2024/25 eine Dividende von 0,15 Euro je Aktie vor. Die Hauptversammlung stimmte diesem Vorschlag zu und legte als Zahltag für die Dividende Freitag, den 3. Oktober 2025 fest.

Den Mitgliedern des Vorstands sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024/25 die Entlastung erteilt und die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer sowie als Prüfer des konsolidierten Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025/26 bestellt.

Mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung ist Aufsichtsratsmitglied Christian Beer aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Im Rahmen der 49. ordentlichen Hauptversammlung wurde das Mandat des bisherigen zweiten stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Volkhard Hofmann verlängert. Neu in den Aufsichtsrat berufen wurde Peter Ernst Gaugg, der künftig seine tiefgehende Expertise im Finanz- und Projektmanagement sowie seine fundierten betriebswirtschaftlichen und wirtschaftsrechtlichen Kenntnisse gezielt in seine Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied einbringen wird.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Peter Ernst Gaugg eine herausragende Persönlichkeit für den Aufsichtsrat gewinnen konnten. Als ausgewiesener Finanzexperte mit langjähriger Erfahrung in der strategischen Weiterentwicklung von Geschäftsbereichen und Organisationsstrukturen sowie mit seiner fundierten Expertise aus Industrie durch mehrere Aufsichtsratsmandate und als Unternehmer wird er die Arbeit des Aufsichtsrats maßgeblich bereichern", so Karin Zumtobel-Chammah, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Zumtobel Group.

Karin Zumtobel-Chammah sagt weiter: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich Christian Beer herzlich für sein Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Seine Impulse und Perspektiven basierend auf seinem exzellenten Industrie-Know-how und seiner umfassenden internationalen Erfahrung haben unsere Arbeit entscheidend geprägt. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."

Die Lebensläufe zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats sowie alle Beschlüsse der Hauptversammlung sind auf der Website z.lighting der Zumtobel Group abrufbar.

