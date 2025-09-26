Der chinesische Elektroauto-Gigant BYD setzt erneut auf aggressive Preisnachlässe, um den schwächelnden Absatz im Heimatmarkt anzukurbeln. Für ausgewählte Varianten seiner beliebten Limousine Qin Plus offeriert der Konzern bis zum Jahresende einen Rabatt von 10.000 Yuan, umgerechnet rund 1.400 Dollar.Der Schritt kommt nicht überraschend. Auf dem hart umkämpften chinesischen Markt geriet der Motor des Branchenprimus ins Stottern. Im August gingen die Verkaufszahlen den vierten Monat in Folge zurück. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
