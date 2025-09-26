Im leicht freundlichen Marktumfeld zählt die Siemens-Aktie am Freitag zu den stärksten Werten im DAX. Die deutlichen Verluste vom Vortag, als die schwache Tochter Siemens Healthineers belastete, sind damit bereits wieder kompensiert. Von Seiten der Analysten gibt es viel Lob für den Industriekonzern.Sorgen wegen höherer Zölle für die Einfuhr bestimmter Güter in die USA haben am Donnerstag die gesamte Medizintechnikbranche belastet. 3,4 Prozent tiefer ging die Tochter letztlich aus dem Handel, nachdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
