reconcept setzt erfolgreich integrierte Wachstumsstrategie um: Ausbau der Projektentwicklung auf über 10 GW und Stärkung der Finanzierungskraft über Emission grüner GeldanlagenDie reconcept Gruppe, Projektentwickler für Erneuerbare Energien und Anbieter grüner Geldanlagen, meldet einen wichtigen Meilenstein: Die internationale Projektpipeline des Unternehmens hat die Marke von 10 GW (inklusive der kompletten Pipeline des Joint Ventures in Finnland) überschritten. Damit bestätigt reconcept die Dynamik seiner integrierten Wachstumsstrategie, die auf zwei stabilen Säulen basiert: einer stetig wachsenden Projektentwicklung in Deutschland, Finnland und Kanada sowie dem etablierten Emissionsgeschäft mit grünen Anleihen. Bei allen festverzinslichen Wertpapieren hat reconcept sämtliche Zins- und Rückzahlungszusagen zu 100 Prozent erfüllt - auch im laufenden Jahr wurden wieder zwei Anleihen planmäßig und vollständig an die Investoren zurückgezahlt. Darüber hinaus ist die vollständige und fristgerechte Rückzahlung der Klima-Anleihe International in Höhe von 1,52 Mio. Euro zum 30. September 2025 bereits gesichert. Diese Kapitalmarktdisziplin schafft Vertrauen bei Anlegern ...

