Die Kirin Holdings Company, Limited (Kirin) (TOKYO: 2503) hat eine Technologie zur Kultivierung von Setzlingen entwickelt, die die Hitze- und Dürrebeständigkeit von Hopfen durch erworbene Toleranz verbessert und damit den zunehmenden Herausforderungen von Ertrags- und Qualitätsverlusten infolge extremer Hitze und Dürre begegnet. Die Methode erlaubt es dem Hopfen, resilienter zu werden, ohne die Geschmacksqualität zu beeinträchtigen, und soll zu einer nachhaltigeren und stabileren Versorgung mit Bierzutaten beitragen. Die Technologie wurde im Juni 2025 der wissenschaftlich-technischen Kommission der International Hop Growers' Convention vorgestellt.

Field trial in Iwate Prefecture. Variety: Saaz. Left: untreated control plants; Right: heat-treated plants.

Forschungshintergrund

Die globale Erwärmung führt bekanntermaßen zu Hitzestress für Pflanzen und hemmt deren Wachstum.*1. Hopfen bevorzugt ein kühles Klima und wächst schlecht bei hohen Temperaturen und trockenen Bedingungen, was weltweit zu Ertrags- und Qualitätseinbußen führt. Dies weckt Bedenken hinsichtlich steigender Rohstoffkosten und Auswirkungen auf die Produktqualität und erfordert die Entwicklung von Technologien, die auch unter den Bedingungen des Klimawandels einen stabilen Anbau und eine sichere Beschaffung gewährleisten.

*1 Bei Pflanzen verursachen Temperaturen, die über ihrem optimalen Wachstumsbereich liegen, Hitzestress. Dies kann zu Wachstumsverzögerungen und Symptomen wie Blattverfärbungen führen.

Forschungsüberblick

Dank Kirins langjähriger Erfahrung mit Technologien für die Pflanzenkultivierung*2 konnten wir eine Produktionstechnik für Setzlinge entwickeln, um bei Hopfensetzlingen Hitze- und Dürretoleranz zu induzieren. Dazu werden die Setzlinge in einem flüssigen Medium kultiviert und während der Massenvermehrung einer sechswöchigen Wärmebehandlung bei 25 °C unterzogen. Im Gegensatz zur herkömmlichen Züchtung oder Gentechnik ermöglicht es diese Technik dem Hopfen, Resilienz zu entwickeln, ohne sein ursprüngliches Aroma- oder Geschmacksprofil zu verändern. Die Forschungsergebnisse wurden anhand der tschechischen Sorte "Saaz" und der deutschen Sorte "Hersbrucker" bewertet.

*2 Kirin gelingt die Entwicklung der weltweit ersten Technologie zur Förderung der Achselknospenbildung bei Hopfen ein Durchbruch in der Massenvermehrung von Hopfenpflanzen (Website in japanischer Sprache)

Forschungsergebnisse

Laborbewertung von Umgebungen mit hohen Temperaturen und Trockenheit

In Labortests, die hohe Temperaturen und Trockenheit simulierten*3, wiesen wärmebehandelte Hopfenpflanzen im Vergleich zu unbehandelten Kontrollpflanzen eine deutlich höhere Pflanzenhöhe und einen höheren Chlorophyllgehalt*4 auf, was auf ein verbessertes Wachstum und eine erhöhte Toleranz hindeutet.

*3 Tests unter Dürrebedingungen wurden ausschließlich für die Sorte "Saaz" durchgeführt.

*4 Chlorophyll ist ein natürliches grünes Pigment, das für die Photosynthese unverzichtbar ist. Wenn Blätter welken, verfärben sie sich aufgrund geringerer Chlorophyllwerte weiß oder gelb.

Bewertung des Anbaus auf dem Versuchsfeld

Bei Anbauversuchen in der Stadt Esashi in der Präfektur Iwate zeigten wärmebehandelte Hopfenpflanzen im Vergleich zu unbehandelten Kontrollpflanzen eine deutlich höhere Pflanzenhöhe und ein höheres oberirdisches Gewicht und tendierten außerdem zu höheren Zapfenerträgen.

Zukunftsaussichten

Mit Blick in die Zukunft werden wir die Technologie zur Massenproduktion von Setzlingen weiterentwickeln, die durch Hitzebehandlung ausgelösten physiologischen Veränderungen beleuchten und die Anwendbarkeit in mehreren Bereichen und Sorten überprüfen. Gleichzeitig erwägen wir eine Implementierung auf internationaler Ebene. Unser Unternehmen ist bestrebt, zur Realisierung einer nachhaltigen Versorgung mit Bierzutaten beizutragen.

Die Kirin Group wird auch weiterhin komplexe und miteinander verknüpfte Umweltfragen (biologische Ressourcen, Wasserressourcen, Verpackungen und Klimawandel) ganzheitlich angehen und gemeinsam mit allen Beteiligten der Wertschöpfungskette daran arbeiten, unseren Wunsch, den Reichtum der Erde zu genießen und an künftige Generationen weiterzugeben, zu verwirklichen. Wir werden aktiv verschiedene Initiativen fördern, die einen "positiven Einfluss" auf Natur und Menschen haben.

Anhang: "Forschungsergebnisse"

Hintergrund und Ziel

Hopfen ist eine diözische Rankenpflanze aus der Familie der Hanfgewächse (Cannabaceae). Die weiblichen Blüten, auch Hopfenzapfen (Strobili) genannt, enthalten diverse sekundäre Metaboliten, die dem Bier Bitterkeit, Aroma und antimikrobielle Eigenschaften verleihen, was sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil beim Brauen macht. Hopfen sind Pflanzen, die kühle Klimazonen bevorzugen und hauptsächlich in Regionen zwischen 35° und 55° nördlicher und südlicher Breite angebaut werden, wie beispielsweise in Europa, Nordamerika und Australien. Als Reaktion auf die jüngsten Rückgänge bei Hopfenertrag und -qualität aufgrund steigender Temperaturen und Dürre ist die Beschleunigung der Forschung und Entwicklung zur Anpassung an den Klimawandel einschließlich Züchtungsverbesserungen und Anbautechniken zu einer dringenden Priorität geworden, um eine nachhaltige Rohstoffbeschaffung zu gewährleisten.

Forschungsmethodik

Zu den Methoden, die Pflanzen Stresstoleranz verleihen, gehören Züchtung, genetische Modifikation, der Einsatz von Biostimulanzien und die Steuerung von Umweltbedingungen. Für diese Studie wurde die Steuerung von Umweltbedingungen gewählt, da hierbei ein minimaler Einfluss auf das Aroma erwartet wird. Konkret entwickelten wir eine Technik, um erworbene Hitze- und Dürretoleranz zu verleihen, indem Hopfensetzlinge in einem Flüssigmedium kultiviert und während der Vermehrung einer sechswöchigen Wärmebehandlung bei 25 °C unterzogen werden. In dieser Studie wurde die tschechische Sorte "Saaz" und die deutsche Sorte "Hersbrucker" bewertet.

Forschungsergebnisse

1. Bewertung der Stresstoleranz unter Laborbedingungen

In Tests, die sowohl bei hohen Temperaturen als auch unter Dürrebedingungen durchgeführt wurden*5, zeigten hitzebehandelte Hopfenpflanzen im Vergleich zu unbehandelten Kontrollpflanzen eine signifikant größere Pflanzenhöhe und einen höheren Chlorophyllgehalt, was verbessertes Wachstum und erhöhte Toleranz bestätigt.

*5 Tests unter Dürrebedingungen wurden ausschließlich für die Sorte "Saaz" durchgeführt.

2. Feldbewertung in Japan

Im April 2023 wurden wärmebehandelte Pflanzen und unbehandelte Kontrollpflanzen in den Städten Esashi und Tono in der Präfektur Iwate angepflanzt und über einen Zeitraum von zwei Jahren bewertet.

In der Stadt Esashi, wo die Durchschnittstemperatur von Mai bis September etwa 2 °C höher ist als in der Stadt Tono, zeigten wärmebehandelte Pflanzen im Vergleich zu unbehandelten Kontrollpflanzen eine signifikante Tendenz zu einem höheren oberirdischen Gewicht und einem höheren Kapselertrag. In der Stadt Tono, wo die Temperaturen niedriger sind als in der Stadt Esashi, wurde kein signifikanter Unterschied beobachtet.

