© Foto: Guo Cheng - XinHuaTrotz Trumps Widerstand gegen grüne Energien prognostiziert der Fortescue-CEO einen Boom bei eneuerbaren Energien. Die Stromgestehungskosten von Erneuerbaren seien mit die geringsten, während die KI viel Strom benötige. Trotz der Widerstände durch die Politik von US-Präsident Donald Trump werde der Boom bei erneuerbaren Energien in den USA weiter an Fahrt gewinnen. Dies sei vor allem der fortschreitenden Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) zu verdanken, die den Übergang zu kostengünstiger und klimafreundlicher Energie noch beschleunigen werde. Das meint zumindest Dino Otranto, CEO des australischen Bergbaukonzerns Fortescue. Otranto betonte in einem Interview mit Bloomberg, dass …Den vollständigen Artikel lesen ...
