LM PAY S.A. (ISIN: PLLMPAY00016) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 25. September 2025 eine Vereinbarung über die Finanzierung von Forderungen aus vergebenen Konsumentenkrediten mit der AION Bank SA / NV, Aion Bank S.A. spólka akcyjna oddzial w Polsce (Polnische Niederlassung), geschlossen hat - die Bank ist Teil der internationalen UniCredit-Gruppe. Die Partnerschaft mit einem neuen Finanzierungspartner unterstützt die stabile Entwicklung von LM PAY S.A., schafft zusätzlichen Spielraum für weiteres Wachstum und ermöglicht die Optimierung der Finanzierungsstruktur. Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie und zur Stärkung der Marktposition. Über LM PAY: LM PAY S.A. ist ein schnell wachsendes FinTech-Unternehmen, das auf Embedded-Finance-Lösungen für den Gesundheitssektor, ästhetische Behandlungen und Versicherungen spezialisiert ist. Die Plattform ist in die Abläufe von über 13.000 Kliniken, Schönheitsstudios und Versicherungsbrokern in ganz Polen integriert. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf notiert und erweitert seine Dienstleistungen international, einschließlich neuer Embedded-Finance-Angebote im Bereich InsurTech. Investor Relations & Finanzmedien in Deutschland:

