Das Projekt soll in einem Schritt und an einem Standort umgesetzt werden. Die Netzanschlussgenehmigung liege vor, die Fertigstellung soll 2029 erfolgen. Geplant ist die Ergänzung des Speichers mit einer großen Photovoltaik-Anlage. ADS-Tec Energy plant nach eigenen Angaben eines der weltweit größten Batteriespeicherprojekte an einem noch nicht näher benannten Standort in Süddeutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen (Baden-Württemberg) will "in einem Schritt und an einem Standort" rund 1 Gigawatt Leistung und "gut 2 Gigawattstunden Kapazität" installieren. Geplant ist außerdem eine Photovoltaik-Anlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland