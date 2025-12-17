Der Speicheranbieter erhielt den Zuschlag für den Speicher mit fünf Megawattstunden Kapazität für das Holzheizkraftwerk der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim über den Staatsanzeiger. Der Batteriespeicher wird netzdienlich betrieben und generiert zugleich Erlöse am Strommarkt. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) hatten über den Staatsanzeiger die Lieferung eines 5-Megawattstunden-Batteriespeiches für ihr Holzheizkraftwerk ausgeschrieben. Den Zuschlag dafür erhielt nun Ads-Tec Energy, wie das Unternehmen am Dienstag veröffentlichte. Die Anlage soll im nächsten Jahr errichtet werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland