MAILAND, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fitch hat das Kreditrating von Intesa Sanpaolo um zwei Stufen auf A- angehoben.

Zum ersten Mal stufte Fitch die Gruppe eine Stufe höher ein als die Bonität Italiens.

Fitch hob sowohl das langfristige Emittentenausfallrating (von BBB auf A-) als auch das Viability Rating (von bbb auf a-) an.





Warum es wichtig ist. Das Länderrating eines Staates gilt in der Regel als Obergrenze für Unternehmen in diesem Land. Zum ersten Mal hat Fitch Intesa Sanpaolo über Italiens Länderrating bewertet. Die Heraufstufung signalisiert die Anerkennung, dass Intesa Sanpaolo ein außergewöhnlich starkes Unternehmen ist, das sich sowohl im italienischen als auch im europäischen Bankensektor hervorhebt.



Sie kommentierten dies wie folgt: Fitch unterstreicht die "außergewöhnliche Stärke von Intesa Sanpaolo im Vergleich zu seinen inländischen Mitbewerbern" dank eines diversifizierten Geschäftsmodells, einer starken Rentabilität und Kapitalflexibilität.

"Wir gehen auch davon aus, dass IntesaSP eine über dem Durchschnitt der großen europäischen Banken liegende Rentabilität beibehalten wird", schreibt Fitch.





Luca Bocca, CFO von Intesa Sanpaolo, dazu: "Diese Heraufstufung ist mehr als nur ein technischer Schritt. Es ist sehr erfreulich, dass Fitch die Qualität und Widerstandsfähigkeit unseres diversifizierten Geschäftsmodells würdigt, das sich weiterhin auf die besten Regionen Italiens konzentriert."



Für alles gerüstet: Intesa Sanpaolo gilt selbst in Zeiten staatlicher Finanzkrise als sicherer Hafen. Fitch sieht "eine robuste Performance über den gesamten Zyklus hinweg", selbst wenn die Zinsen sinken, und fügt hinzu: "Wir gehen davon aus, dass die Rentabilität in den nächsten zwei Jahren stark bleiben wird." Fitch beschreibt die Gruppe außerdem als eine Institution, die in Zeiten der Volatilität als "Flucht in die Qualität" dient.

"Die außergewöhnliche Stärke von IntesaSP im Vergleich zu seinen inländischen Mitbewerbern wird durch seine dominante Marktposition im Inland, seine gut diversifizierten Produkte und Erträge sowie seinen Status als 'Flucht in die Qualität' untermauert. Wir glauben, dass diese Faktoren den Druck auf die Bank im Falle einer schweren Belastung des italienischen Staates mindern würden", schreibt Fitch.





Fazit: Die Heraufstufung durch Fitch ist eine klare Bestätigung der Strategie von Intesa Sanpaolo - eine Bestätigung dafür, dass die Bank dank ihrer Widerstandsfähigkeit, Rentabilität und Diversifizierung zu den führenden Banken Europas zählt und gleichzeitig starke Renditen für ihre Aktionäre erzielt. Es spiegelt auch die Stärke der Unternehmensführung und den konstruktiven Dialog wider, der im vergangenen Jahr mit Fitch geführt wurde.

