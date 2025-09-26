The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.09.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.09.2025
ISIN Name
AU000000GOR5 GOLD ROAD RESOURCES LTD
BMG3122U1457 ESPRIT HLDGS HD-,10
CA44702L2012 LUX METALS CORP.
CA50067K1003 KORE MINING LTD.
CA74290D1050 PRISMA EXPLORATION INC.
FR0012969095 CAPELLI I.L. NOM. EO 6,84
US15130G8814 CEMTR.INC.NEW11/24DL-,001
US5270641096 LESLIES INC. DL -,001
US6294361067 NTT DATA GROUP ADR O.N.
US9778521024 WOLFSPEED INC. DL-,00125
XS2231806394 IDFIN. SPAIN 20/28
