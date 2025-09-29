The following instruments on XETRA do have their first trading 29.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.09.2025
Aktien
1 GB00BLR8T846 VaultZ Capital PLC
2 HK0001200002 Zijin Gold International Co. Ltd.
3 US23204X1037 Custom Truck One Source Inc.
4 US92864V6083 Empery Digital Inc.
5 US5394818042 Loblaw Companies Ltd. ADR
6 CA6870801017 Orogen Royalties Inc.
7 US15130G8731 Cemtrex Inc.
8 BMG3122U2026 Esprit Holdings Ltd.
9 CA38447A1084 Grafton Resources Inc.
10 CA50067K3082 Kore Mining Ltd.
11 US5270642086 Leslies Inc.
12 CA55067G1081 Lux Metals Corp.
13 US97785W1062 Wolfspeed Inc.
Anleihen/ETF
1 FR0014012X82 BPCE S.A.
2 AU3CB0312650 NBN Co Ltd.
3 US68389XDK81 Oracle Corp.
4 US68389XDR35 Oracle Corp.
5 DE000DW6AKX6 DZ BANK AG
6 US68389XDP78 Oracle Corp.
7 US68389XDM48 Oracle Corp.
8 USC0219CAR81 Alimentation Couche-Tard Inc.
9 US00182CAC73 ANI Pharmaceuticals Inc.
10 NO0013648998 B2 Impact ASA
11 FR0014013058 Bureau Veritas SA
12 US12713UAA43 COPT Defense Properties
13 US373334LC35 Georgia Power Co.
14 US373334LD18 Georgia Power Co.
15 DE000A4DFUP9 LAIQON AG
16 US68389XDH52 Oracle Corp.
17 US68389XDT90 Oracle Corp.
18 DE000HEL0L88 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 FR0014010DR1 Renault S.A.
20 DE000A383WE6 Stadtsparkasse Düsseldorf
21 IE000EVUY6K9 iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
22 IE000R3K9FF7 iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF
23 LU3046618362 Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD)
24 LU3046618446 Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (EUR)
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.09.2025
Aktien
1 GB00BLR8T846 VaultZ Capital PLC
2 HK0001200002 Zijin Gold International Co. Ltd.
3 US23204X1037 Custom Truck One Source Inc.
4 US92864V6083 Empery Digital Inc.
5 US5394818042 Loblaw Companies Ltd. ADR
6 CA6870801017 Orogen Royalties Inc.
7 US15130G8731 Cemtrex Inc.
8 BMG3122U2026 Esprit Holdings Ltd.
9 CA38447A1084 Grafton Resources Inc.
10 CA50067K3082 Kore Mining Ltd.
11 US5270642086 Leslies Inc.
12 CA55067G1081 Lux Metals Corp.
13 US97785W1062 Wolfspeed Inc.
Anleihen/ETF
1 FR0014012X82 BPCE S.A.
2 AU3CB0312650 NBN Co Ltd.
3 US68389XDK81 Oracle Corp.
4 US68389XDR35 Oracle Corp.
5 DE000DW6AKX6 DZ BANK AG
6 US68389XDP78 Oracle Corp.
7 US68389XDM48 Oracle Corp.
8 USC0219CAR81 Alimentation Couche-Tard Inc.
9 US00182CAC73 ANI Pharmaceuticals Inc.
10 NO0013648998 B2 Impact ASA
11 FR0014013058 Bureau Veritas SA
12 US12713UAA43 COPT Defense Properties
13 US373334LC35 Georgia Power Co.
14 US373334LD18 Georgia Power Co.
15 DE000A4DFUP9 LAIQON AG
16 US68389XDH52 Oracle Corp.
17 US68389XDT90 Oracle Corp.
18 DE000HEL0L88 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 FR0014010DR1 Renault S.A.
20 DE000A383WE6 Stadtsparkasse Düsseldorf
21 IE000EVUY6K9 iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
22 IE000R3K9FF7 iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF
23 LU3046618362 Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD)
24 LU3046618446 Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (EUR)
© 2025 Xetra Newsboard