Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA44702L2012 Huntsman Exploration Inc. 26.09.2025 CA55067G1081 Lux Metals Corp. 29.09.2025 Tausch 1:1
CA74290D1050 Grafton Resources Inc. 26.09.2025 CA38447A1084 Grafton Resources Inc. 29.09.2025 Tausch 1:1
US15130G8814 Cemtrex Inc. 26.09.2025 US15130G8731 Cemtrex Inc. 29.09.2025 Tausch 15:1
CA50067K1003 Kore Mining Ltd. 26.09.2025 CA50067K3082 Kore Mining Ltd. 29.09.2025 Tausch 5:1
US9778521024 Wolfspeed Inc. 26.09.2025 US97785W1062 Wolfspeed Inc. 29.09.2025 Tausch 1:1
US5270641096 Leslies Inc. 26.09.2025 US5270642086 Leslies Inc. 29.09.2025 Tausch 20:1
BMG3122U1457 Esprit Holdings Ltd. 26.09.2025 BMG3122U2026 Esprit Holdings Ltd. 29.09.2025 Tausch 10:1
