München (ots) -Effektive Cottbuser klopfen oben an! Gegen den VfB Stuttgart II feiert Energie einen 5:0-Erfolg, der gleichzeitig der höchste Sieg der Vereinsgeschichte in der 3. Liga ist. Es ist der 3. Sieg in den vergangenen 4 Spielen. Zumindest für eine Nacht springt das Team von Claus-Dieter Wollitz auf Platz 3. "Ich glaube, dass die Mannschaft wieder anfängt, eine Geschlossenheit zu entwickeln! Und das ist wichtig für diesen Standort hier", freut sich Wollitz. Am Dienstag steht das Auswärtsspiel bei Hansa Rostock an (ab 18.30 Uhr live). "Pele" Wollitz zeigt sich selbstbewusst: "Ich habe mit Energie Cottbus gegen Rostock noch nie verloren. Ich bin mir auch sicher, dass wir Argumente haben, dass wir am Dienstag ein gutes Spiel machen." Dort gibt es das brisante Wiedersehen mit dem Ex-Cottbuser Maximilian Krauß. "Über die Person [Maximilian Krauß, Anm.d.Red.] ist alles gesagt. Ich habe Prinzipien, die stehen für mich über allem", fügt Wollitz hinzu.Nach zuletzt 2 Siegen und starken 11 Punkten zum Saisonstart gibt es für den VfB Stuttgart II eine heftige Klatsche. "Wir waren nur Sparringspartner, mehr haben wir nicht geschafft zu werden. So ist es eben und dann hat die bessere, die klar reifere Mannschaft gegen eine, heute, Jugendmannschaft gewonnen. Da muss man sich sicherlich steigern", urteilt VfB-Coach Nico Willig schonungslos über sein Team.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Freitagsspiel der 3.Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport nennen. Am Samstag geht's ab 13.30 Uhr weiter mit der Konferenz (ab 13.45 Uhr live im Einzelspiel) - u.a. mit Erzgebirge Aue gegen den TSV 1860 München und MSV Duisburg gegen den FC Ingolstadt 04. MagentaSport zeigt alle Spiele der 3.Liga live.Energie Cottbus - VfB Stuttgart II 5:0Energie Cottbus feiert den 3. Sieg in den vergangenen 4 Spielen - und klopft in der Tabelle oben an mit dem Sprung auf Platz 3. Tolcay Cigerci überragt mit drei Assists. Nach zuletzt 2 Siegen und starken 11 Punkten zum Saisonstart gibt es für den VfB Stuttgart II eine deftige Klatsche.Claus-Dieter Wollitz, Trainer Energie Cottbus: "Dass wir gewinnen können, diese Überzeugung hatten wir. Bis zum 3:0 haben wir das sehr gut gemacht, sehr diszipliniert, sehr kompakt gegen den Ball, gute Umschaltmomente gehabt. Völlig zurecht auch geführt. Wenn du das 3:0 machst und kannst den Ball über die Linie schieben, dann hast du vieles richtig gemacht und hast als Mannschaft funktioniert. Dass danach ein bisschen Nachlässigkeit herrscht, das hat jede Fußballmannschaft. Was die Art betrifft, ist die Mannschaft wieder auf einem sehr guten Weg."... über Tolcay Cigerci: "Dass er in so einer Situation so liefert - seine Frau erwartet minütlich, stündlich schon länger ein Kind. Ich glaube, dass die Mannschaft wieder anfängt, eine Geschlossenheit zu entwickeln! Und das ist wichtig für diesen Standort hier."... über das Duell gegen Hansa Rostock - und das Wiedersehen mit seinem im Unfrieden geschiedenen Ex-Spieler Maximilian Krauß: "Ich habe mit Energie Cottbus gegen Rostock noch nie verloren. Ich bin mir auch sicher, dass wir Argumente haben, dass wir am Dienstag ein gutes Spiel machen. Wichtig ist, dass wir da mit einem Erfolgserlebnis hinfahren. Über die Person [Maximilian Krauß, Anm.d.Red.] ist alles gesagt. Ich habe Prinzipien, die stehen für mich über allem. Trotzdem wünsche ich dem Menschen gesundheitlich und sportlich nur das Beste." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=ZkJTOEZwTU45bjE4a2x6eHBScHZ1d0NFV0N4aWhwZkxscHpzQWlHQmhFdz0=Tolcay Cigerci, mit drei Assists überragender Spieler von Energie Cottbus: "Wir sind sehr gut gestartet, hatten einen sehr guten Matchplan. Wir wollten es eng machen und sie nach außen lenken, das hat sehr gut funktioniert. Mir ist es egal, wer die Tore macht, Hauptsache wir gewinnen und haben die drei Punkte hier. Es gehört dazu, dass wir nicht aufhören. Das macht eine gute Mannschaft aus."... über seine hochschwangere Frau und die bevorstehende Geburt: "Natürlich hatte ich das im Hinterkopf, aber im Spiel nicht so. Ich weiß, meiner Frau geht es gut. Wir sprechen uns vorher nochmal ab, auch mit dem Trainer. Er gibt mir die Freiheiten, auch wenn ich jeden Tag noch da bin, aber wir sind im engen Austausch. Das Wichtigste ist, dass es meiner Frau zu Hause gut geht und dem Baby - und wir warten halt darauf. Unsere Physios wissen Bescheid, meine Frau hat die Nummer und wenn was ist, gibt es sofort die Nachricht." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=MUMzZlp0bXpGejIyWHNYTjdrT2lYNmRvVHkyWkJ3K3RtaE5keUVkYklUdz0=Nico Willig, Trainer VfB Stuttgart II: "Das Spiel war früh gegessen. Wir kommen brutal schnell auf die Verliererstraße, was uns nicht in die Karten spielt. Wir waren nur Sparringspartner, mehr haben wir nicht geschafft zu werden. Wir sind im letzten Drittel in wahnsinnig viele leichte Ballverluste reingelaufen und ein Konter nach dem anderen lief. Wir waren mit dem 0:2 zur Halbzeit noch gut bedient. Die 2. Halbzeit beginnt eigentlich gut, aber mit dem 0:3 war es aus. So ist es eben und dann hat die bessere, die klar reifere Mannschaft gegen eine, heute, Jugendmannschaft gewonnen. Da muss man sich sicherlich steigern." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=Tmo4SERLWFVwY3BDZ1pRaUlQajNDQWxzUk16NzkvdUU2WU9Rbk1mOWpuUT0=MagentaSport und MagentaTV zeigen 18 Topspiele der FIFA U-20-WM in Chile live und exklusivTopstars wie Diego Maradona, Lionel Messi, Ronaldinho, Paul Pogba, Alexis Sánchez oder Erling Haaland haben bei diesem Turnier erstmals die Weltbühne des Fußballs betreten: Vom 27. September bis 19. 