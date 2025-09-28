Am 23. September hatten wir in unserer Stellungnahme an die Abonnenten des RuMaS Express-Service geschrieben: "Kommt es zu einer Gegenreaktion könnte es im ersten Step bis auf 80,00 Euro aufwärts gehen. Wer mutig ist kann einen Trade mit einem starken Hebel und "kleinem Geld" riskieren. Der Abstand zum Knockout ist 7,80 Prozent entfernt, der Spread von aktuell 4,76% wird während der Handelszeit auf Xetra fallen."Auch wenn dieser Trade nicht funktioniert ...

