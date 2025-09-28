DJ PTA-News: Aktien Global News: Neural Therapeutics: Partner Hanf.com expandiert weiter - Neuer CBD-Store nahe München eröffnet

Aktien Global News: Neural Therapeutics: Partner Hanf.com expandiert weiter - Neuer CBD-Store nahe München eröffnet

Frankfurt (pta000/28.09.2025/06:55 UTC+2)

Mit einem weiteren Schritt in Richtung flächendeckender Präsenz im deutschen CBD-Markt hat Neural Therapeutics Inc., gemeinsam mit seinem Partner CWE European Holdings Inc. ("Hanf.com"), einen neuen Einzelhandelsstandort im bayerischen Freising eröffnet. Neural, das sich auf ethnobotanische Wirkstoffforschung zur Behandlung von Substanzgebrauchsstörungen spezialisiert hat, hält derzeit 30,75 % an CWE und verfügt über eine Option zum vollständigen Erwerb der verbleibenden Anteile, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Strategische Standortwahl nahe München

Die neu eröffnete Filiale in Freising markiert bereits den 17. stationären Standort von Hanf.com in Deutschland. Die Stadt, nur wenige Kilometer vom Münchener Flughafen entfernt, gilt als zentraler Verkehrsknotenpunkt für die Metropolregion München. Mit über 50.000 Einwohnern und einer lebendigen Universitätslandschaft bietet Freising eine attraktive demografische Basis für den Einzelhandel.

Der neue Standort wird im Rahmen der Expansionsstrategie von Hanf.com nicht als Franchise geführt, sondern direkt vom Unternehmen selbst betrieben. Ziel ist es, die Kontrolle über das Kundenerlebnis zu wahren und die etablierten Qualitätsstandards der Marke einheitlich umzusetzen.

Kundenbindung durch regionale Verankerung

"Wir freuen uns, das Hanf.com-Erlebnis nach Freising zu bringen - eine Stadt mit reicher Geschichte, starken Gemeinschaftswerten, einer großen Studentenschaft und einem zukunftsorientierten Geist", erklärt Alex Cerveny, COO von Hanf.com. Der neue Store soll nicht nur die Präsenz in Bayern festigen, sondern auch die Reichweite in Richtung München und die umliegenden Vororte ausbauen.

Die Entscheidung für Freising basiert laut Hanf.com auch auf betriebswirtschaftlichen Überlegungen: "Unsere etablierte Infrastruktur in der Region ermöglicht größere finanzielle Effizienz, wodurch margenstärkere Umsätze zu den starken Fundamentaldaten und der Wachstumshistorie von Hanf.com hinzukommen."

Ausbau der Marktführerschaft im CBD-Sektor

Mit dem neuen Standort setzt Hanf.com seine ehrgeizige Wachstumsstrategie konsequent fort und unterstreicht seinen Anspruch, führender Akteur im dynamischen CBD-Einzelhandelsmarkt in Deutschland zu sein. Die aktuelle Expansionswelle zeigt: Hanf.com ist nicht nur lokal verankert, sondern auch auf nachhaltiges Wachstum ausgelegt.

Weitere Informationen zur deutschlandweiten Präsenz der Marke sind über den Filialfinder unter https://hanf.com/info /filialfinder/ verfügbar.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

