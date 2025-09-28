DJ PTA-News: Aktien Global News: Gold, günstig gefördert: Wie viel steckt für Anleger im Projekt von Tesoro Gold?

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Aktien Global News: Gold, günstig gefördert: Wie viel steckt für Anleger im Projekt von Tesoro Gold?

Tesoro Gold

Frankfurt (pta000/28.09.2025/07:00 UTC+2)

Gold, günstig gefördert: Wie viel steckt für Anleger im Projekt von Tesoro Gold?

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Tesoro Gold Limited. (ISIN: AU0000077208)

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) bringt mit frischen Zahlen zum El-Zorro-Projekt in Chile neue Dynamik in die Debatte um aufstrebende Goldentwickler. Die überarbeitete Scoping-Studie stellt die Weichen klar: robustes Potenzial, klare technische Umsetzung, starke Wirtschaftlichkeit. Im Zentrum steht die Lagerstätte Ternera, die auf Basis der aktuellen Ressourcenschätzung zur tragenden Säule eines geplanten Tagebaubetriebs mit jährlich 3 Millionen Tonnen Verarbeitungskapazität werden soll. Insgesamt stehen 1,26 Millionen Unzen Gold auf der Agenda - verteilt über eine Laufzeit von 15 Jahren.

Starkes Zahlenwerk bei konservativer Kalkulation

Die wirtschaftlichen Kennziffern geben dem Projekt Rückenwind. Bei einem Goldpreis von 2.750 US-Dollar je Unze erreicht der Kapitalwert (NPV bei 7,5 % Diskontierung) vor Steuern 917 Mio. US-Dollar. Die interne Verzinsung liegt laut Studie bei 60 %. Auch nach Steuern bleibt das Projekt mit 663 Mio. US-Dollar NPV und 51 % interne Rendite (IRR) deutlich im Plus.

Noch höhere Werte bringt das Spot-Szenario ins Spiel: Bei einem Goldpreis von 3.300 US-Dollar steigt der Kapitalwert auf 1,33 Mrd. US-Dollar vor Steuern, die IRR klettert auf 79 %. Die Mine soll über 13,5 Jahre betrieben werden. In den ersten neun Jahren ist ein jährlicher Output von durchschnittlich 111.000 Unzen vorgesehen. Die geplanten All-In-Sustaining-Costs (AISC) belaufen sich auf 1.216 US-Dollar pro Unze und unterstreichen die Wettbewerbsfähigkeit des Projekts.

Technisch solide, metallurgisch stark

Die geplante Aufbereitungsanlage soll mit dem bewährten Carbon-in-Pulp-(CIP)-Verfahren arbeiten und eine Goldausbeute von über 94 % erzielen. Die Vorproduktionskosten beziffert Tesoro Gold auf 248 Mio. US-Dollar - darin enthalten sind 41 Mio. US-Dollar für die Abraumbewegung. Die Zahlen markieren einen soliden Ausgangspunkt für den nächsten Entwicklungsschritt: die Vor-Machbarkeitsstudie, die im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden soll.

Expansion im Visier

El Zorro ist mehr als nur Ternera. Parallel zur Planung der Hauptgrube laufen Studien, ob weitere Ressourcen in den Tagebau integriert werden können. Auch untertägige Optionen und neue Ziele nördlich sowie südlich des bekannten Vorkommens stehen im Fokus. Bohrprogramme zur Erweiterung der Lagerstätte sind im Gange - mit Augenmerk auf flache Zonen und potenzielle Hängendwandmineralisierungen im Bereich Ternera Ost.

Die metallurgischen Tests, durchgeführt in Westaustralien, zeigen durchgängig hohe Rückgewinnungsraten bei gleichzeitig geringem Reagenzienverbrauch. Ein Pluspunkt im chilenischen Kontext: Tesoro nutzt Meerwasser aus einer nahegelegenen Entsalzungsanlage für die Aufbereitung - ein wertvoller Vorteil in einer trockenen Region.

Mit dem El-Zorro-Projekt in Chile treibt Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) die Entwicklung eines potenziell milliardenschweren Goldprojekts mit Tempo und klarer Strategie voran.

---------

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eumit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Aktien Global News Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 60327 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 (0) 69 1532 5857 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759035600168 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2025 01:00 ET (05:00 GMT)