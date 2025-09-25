Goldpreis auf Rekordjagd - Rückenwind für Tesoro Gold

Anzeige / Werbung

Der Goldpreis kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben. Inmitten globaler Unsicherheiten erklimmt das Edelmetall ein neues Allzeithoch. Die Nachfrage ist breit abgestützt - neben klassischen Anlegern decken sich auch die Notenbanken weiter mit Gold ein. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Die Märkte diskutieren offen über die Bonität führender Industrienationen wie Großbritannien, Frankreich, Japan und den USA. Gleichzeitig klettern dort die Anleiherenditen - ein klares Signal wachsender Nervosität.

Gold als sicherer Hafen gewinnt an Attraktivität

Gold profitiert von dieser Stimmung. Die fundamentalen Rahmenbedingungen sind deutlich: Geopolitische Spannungen, steigende Schuldenlasten und eine fragile Geldpolitik befeuern die Nachfrage. Analysten großer Häuser wie Goldman Sachs rechnen mit weiterem Aufwärtspotenzial. Im Basisszenario sehen sie den Goldpreis bis 2026 bei 4.000 US-Dollar je Unze. Sollte die politische Unabhängigkeit der US-Notenbank wanken, nennen sie sogar 5.000 US-Dollar als mögliches Ziel. Auch physische Investitionen legen zu. Die Perth Mint etwa meldet für August ein Absatzplus von 38 Prozent bei Goldbarren und -münzen - über 30.000 Unzen gingen über den Tresen.

Goldminen profitieren - Dynamik erreicht auch die zweite Reihe

Die große Rallye bleibt nicht auf physisches Gold beschränkt. Minenunternehmen - vom Weltmarktführer bis zum aufstrebenden Explorer - profitieren direkt. Große Produzenten wie Newmont oder Agnico Eagle meldeten bereits für das zweite Quartal deutlich gestiegene Verkaufspreise von über 3.300 US-Dollar je Unze. Parallel dazu zeigt auch der kanadische Junior Mining Index Stärke und erreichte zuletzt ein neues Mehrjahreshoch.

Mitten in dieser Entwicklung rückt ein Projektentwickler verstärkt in den Fokus: Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208). Das australische Unternehmen erschließt mit dem El-Zorro-Projekt ein großflächiges Goldvorkommen im Norden Chiles - in direkter Nachbarschaft etablierter Player wie Gold Fields und Lundin Mining. Die Region zählt zu den verlässlichen Bergbaujurisdiktionen weltweit, insbesondere im Edelmetallsektor.

Ressourcenschätzung legt zu - und das Projekt steht erst am Anfang

Tesoro Gold veröffentlichte jüngst eine aktualisierte Ressourcenschätzung für das Ternera-Vorkommen auf dem El-Zorro-Gebiet. Insgesamt summieren sich die nachgewiesenen Goldressourcen auf 2 Millionen Unzen. 1,82 Millionen Unzen davon liegen innerhalb einer sogenannten Pit Shell - ein Anstieg um 42 Prozent gegenüber der vorherigen Schätzung. Besonders bemerkenswert: 1,12 Millionen Unzen entfallen bereits auf die höhere "indicated"-Kategorie. Das Unternehmen sieht darin erst den Auftakt. Das Projektgebiet umfasst rund 570 Quadratkilometer - die Explorationsfläche ist entsprechend groß.

Ein weiterer Faktor: Die südafrikanische Gold Fields, einer der Schwergewichte der Branche, hält bereits 17 Prozent der Anteile an Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) und ist damit größter Einzelaktionär. Nur 120 Kilometer entfernt betreibt der Konzern mit Salares Norte eine eigene Goldmine - strategische Nähe, die Spielraum für zukünftige Entwicklungen lässt.

Nächster Schritt: Scoping-Studie soll Klarheit bringen

Nach dem Ressourcen-Update steht nun eine Scoping-Studie an. Sie soll Aufschluss über die wirtschaftlichen Parameter eines möglichen Minenbetriebs geben. Parallel dazu läuft die weitere Exploration des riesigen Projektgebiets.

In einem Marktumfeld, das Gold wieder verstärkt in den Fokus rückt, gewinnen auch Unternehmen aus der zweiten Reihe an Sichtbarkeit. Tesoro Gold arbeitet daran, aus geologischer Substanz konkrete wirtschaftliche Perspektiven zu formen - in einer Region, die dafür die nötige Infrastruktur und Erfahrung mitbringt.

---

