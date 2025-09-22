Morgans Financial erhöht das Kursziel für Tesoro Gold um 40%!

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Tesoro Gold. (ISIN: AU0000077208)

Aktualisierte Studie stärkt Vertrauen in Tesoro's Wachstumspfad

Die aktualisierte Scoping-Studie von Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) für das Flaggschiffprojekt Ternera Gold in Chile hat nach Einschätzung der Analysten von Morgans Financial "herausragende Verbesserungen" bei Wirtschaftlichkeit, Minenlaufzeit und Produktionsumfang geliefert.

Die verbesserten Kennzahlen haben zu einer deutlichen Neubewertung geführt, wobei das Unternehmen sein Kursziel trotz eines vorsichtigeren Risikoprofils um 40% auf 0,21 AUD (0,1176 €) je Aktie angehoben hat.

"Alle berichteten Kennzahlen liegen über unseren bisherigen Prognosen - was unsere Bewertung und das Vertrauen darin, dass Ternera ein besonders attraktives Risiko-/Renditeprofil darstellt, signifikant erhöht", heißt es in der Research-Note. Die Analysten bestätigten ihre SPECULATIVE BUY-Einstufung, erhöhten jedoch das Risikogewicht von 20% auf 50% - ein Hinweis auf die Stärke des Projekts selbst unter konservativeren Annahmen.

Höhere Produktion, längere Minenlaufzeit und größere Renditen

Tesoro verzeichnete bereits seit Beginn der Coverage durch Morgans einen Kursanstieg von 86%, und die aktualisierte Studie verleiht weiteren Auftrieb. Die neuen Zahlen weisen eine Minenlaufzeit von 13,5 Jahren aus, einen Anstieg der prognostizierten jährlichen Goldproduktion um 34% auf 111.000 Unzen sowie eine um 25% erhöhte Verarbeitungskapazität auf 3 Millionen Tonnen pro Jahr.

Auch die wirtschaftlichen Kennzahlen fielen überzeugend aus. Der Nettobarwert (NPV) nach Steuern lag bei einem Basis-Goldpreis von 2.750 US$/Unze bei 633 Mio. US$, was einem Anstieg von 133% gegenüber der früheren Prognose entspricht. Unter einem Spot-Szenario von 3.300 US$/Unze erreichte der NPV 966 Mio. US$ und damit nahezu eine Verdoppelung der vorherigen Schätzung. Während die Vorproduktionsinvestitionen um 56% auf 248 Mio. US$ stiegen, blieb die All-in Sustaining Cost mit 1.870 A$/Unze praktisch unverändert.

Verbesserungen bei zentralen Finanzkennzahlen

Die aktualisierten Zahlen veranlassten Morgans, seine Life-of-Mine (LOM)-Prognosen zu revidieren. Die Goldproduktion wurde um 64% auf 1,24 Mio. Unzen angehoben, während die LOM-Umsätze um 64% auf 3,12 Mrd. US$ stiegen. Das EBITDA mehr als verdoppelte sich auf 2,05 Mrd. US$, was einer Steigerung von 121% entspricht. Selbst nach Verschiebung der ersten Goldproduktion von FY29 auf FY30 und der Annahme eines langfristigen Goldpreises von 2.500 US$/Unze prognostiziert Morgans nun einen Anstieg des LOM-Gewinns je Aktie um 150% von 0,02 auf 0,05 Cent: "Wir halten an unserer bestehenden Bewertung fest und erhöhen unser Kursziel auf 0,21 AUD je Aktie", bestätigte der Aktienreport.

Eine Entdeckung mit Größe und strategischer Lage

Das Besondere an Ternera ist sein Status als erstes in Chile entdecktes Intrusion-Related Gold System (IRGS). "Die Geschichte zeigt, dass die Entdeckung einer neuen Mineralprovinz oft erheblichen ökonomischen Wert schafft", bemerkte Morgans. Das Projekt ist Teil des vollständig im Besitz von Tesoro befindlichen El Zorro Gold Project, das 570 km² in der chilenischen Atacama-Region umfasst. Nur 140 km von der Regionalhauptstadt Copiapó entfernt, profitiert der Standort von vorhandener Infrastruktur wie Straßen, Stromversorgung und Wasser.

Mit einer Ressource von 1,5 Mio. Unzen und einem 20 km langen Korridor unerforschter Intrusionen bietet das Projekt beträchtliches Explorationspotenzial. Tesoros Kombination aus Wachstumspotenzial, betrieblichem Umfang, projektübergreifenden Explorationszielen und einer vorteilhaften Rechtslage macht das Unternehmen weiterhin attraktiv für Investoren - und möglicherweise auch für Übernahmeinteressenten.

Quellen:

https://investorhub.tesorogold.com.au/activity-updates/tesoro-gold-updated-scoping-study-a-belter

---?

?Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".??

?Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Morgans Financial erhöht das Kursziel für Tesoro Gold um 40%! appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000077208