Frankfurt (pta000/28.09.2025/07:10 UTC+2)

Werbung - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Auftraggeber: De.mem Limited (WKN: A2DNYE)

MTU Aero Engines bleibt für die Analysten von Jefferies trotz Rückstand gegenüber dem Wettbewerber Safran ein klarer Kauf / Der australische Wasseraufbereitungsspezialist De.mem sieht sich dank verschiedener strategischer Maßnahmen vor einem Rekordjahr / Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzanstieg, kämpft jedoch mit sinkenden Margen.

MTU Aero Engines profitiert von der positiven Branchendynamik

Das Analysehaus Jefferies hat seine Kaufempfehlung für die Aktie von MTU Aero Engines bekräftigt und das Kursziel auf 470 Euro festgesetzt (ISIN: DE000A0D9PT0). Die Analysten sehen in den kommenden Monaten weiterhin attraktive Chancen für Anleger und verweisen insbesondere auf die erwartete starke Performance der gesamten Triebwerkshersteller-Branche in diesem Sommer. Im Wettbewerbsvergleich wird allerdings deutlich, dass MTU Aero Engines und Rolls-Royce im bisherigen Jahresverlauf hinter der Entwicklung des französischen Konkurrenten Safran zurückgeblieben sind. Während beide Unternehmen zwar solide Ergebnisse vorweisen können, hat Safran nach Einschätzung der Analysten eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik gezeigt. Die Experten von Jefferies bleiben dennoch für MTU Aero Engines optimistisch und sehen das Unternehmen weiterhin gut aufgestellt, um von der positiven Branchendynamik zu profitieren.

De.mem steuert auf ein Rekordjahr 2025 zu

Der australische Anbieter von Lösungen für die dezentrale Wasseraufbereitung bereitet sich auf ein rekordverdächtiges Jahr 2025 vor. Das geht aus einer kürzlich veröffentlichten Investorenpräsentation hervor. In dem Dokument werden verschiedene Erfolgsfaktoren genannt. So erwartet das Unternehmen etwa bedeutende Wachstumsbeiträge aus der erfolgreichen Integration der im Jahr 2024 übernommenen Wettbewerber Border Pumpworks und Auswater Systems. Durch diese Akquisitionen kann De.mem Synergien nutzen und seine Marktpräsenz stärken. Andererseits ist der Ausbau des Vertriebs von Wasserfiltersysteme im asiatisch-pazifischen Raum geplant, um von der steigenden Nachfrage in dieser Region zu profitieren. CEO Andreas Kroell verweist zudem auf die Strategie, auf hochwertige Produkte und Dienstleistungen mit entsprechend attraktiven Margen zu setzen. "Mit diesem Ansatz haben wir bereits in den vergangenen Jahren unsere Bruttomarge beträchtlich steigern können", sagt Kroell. Im ersten Halbjahr lag diese Kennzahl bei 43 Prozent, verglichen mit 18 Prozent im Jahr 2017. Finanziell plant De.mem, die positiven Cashflows zu nutzen, um durch Fremdfinanzierung die Eigenkapitalrendite zu verbessern. Diese Strategie soll es dem Unternehmen ermöglichen, seine finanziellen Ressourcen optimal zu nutzen und gleichzeitig das Wachstum zu beschleunigen. Kroell ergänzt: "Die strategischen Maßnahmen des Unternehmens versprechen nicht nur kurz- bis mittelfristige Erfolge, sondern auch eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts." De.mem wurde 2014 gegründet und hat sich seitdem als Anbieter von technologisch hochwertigen Membranfiltrationssystemen auf dem Markt für Wasseraufbereitung etabliert. Das Unternehmen kooperiert beispielsweise mit der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur, die zu den weltweit führenden Forschungseinrichtungen im Bereich der Membranforschung zählt. Zudem hat die Gesellschaft auch eine deutsche Niederlassung in Velbert. Die De.mem-Aktie ist an der Australian Securities Exchange (ASX) gelistet und wird auch in Deutschland gehandelt (ISIN: AU000000DEM4).

BYD verfehlt trotz hohen Wachstums die Erwartungen

Der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen BYD (ISIN: CNE100000296) meldete für das erste Halbjahr 2025 einen Umsatzanstieg von 23 Prozent auf 371 Milliarden CNY. Dieser Wert lag jedoch unter den Analystenerwartungen von 380 Milliarden CNY. Die Bruttomarge des Unternehmens fiel um 200 Basispunkte auf 18,01 Prozent. Dies ist auf Preissenkungen und strengere staatliche Auflagen im Umgang mit Zulieferern zurückzuführen. Das zunehmend wettbewerbsintensivere Umfeld auf dem chinesischen Markt stellt BYD vor Herausforderungen. Dennoch konnte das Unternehmen seine Position als weltweit größter Hersteller von Elektrofahrzeugen mit 2,145 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen, darunter über eine Million rein elektrisch betriebene Einheiten, behaupten. Analysten sehen die Preissenkungen als notwendige Maßnahme, um die Marktanteile in einem hart umkämpften Markt zu sichern. Die DZ Bank bewertet die jüngsten Halbjahreszahlen als unter den Erwartungen liegend, bleibt jedoch hinsichtlich der Zukunftsaussichten des Unternehmens optimistisch. Ab 2026 erwartet die Bank eine Verbesserung der operativen Zahlen, die durch einen deutlichen Absatzanstieg außerhalb Chinas unterstützt wird. Aufgrund leicht nach unten angepasster Ergebnisschätzungen senkt die DZ Bank den fairen Wert der Aktie von 160 auf 145 HKD, behält aber das Anlageurteil "Kaufen" bei.

----------

