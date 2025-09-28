DJ PTA-News: Aktien Global News: NurExone: Mit Rückenwind ins Zukunftsfeld der Exosomen-Medizin

Internationaler Patentschutz als strategisches Fundament

Die israelische NurExone Biologic Inc., spezialisiert auf exosomenbasierte regenerative Therapien, hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Das israelische Patentamt hat dem Unternehmen das Patent "Production of Extracellular Vesicles from Stem Cells" erteilt. Damit baut NurExone seine internationale Schutzstrategie weiter aus. Nach der bereits bestehenden Patentierung in den USA sichert sich das Unternehmen nun auch juristische Schlagkraft auf dem Heimatmarkt - ein kluger Schritt angesichts des weltweit wachsenden Interesses an Exosomen-Technologien.

Die operative Produktion der Exosomen bleibt weiterhin Aufgabe der US-Tochter Exo-Top Inc. Doch die zusätzliche Absicherung in Israel stärkt die globale Marktposition von NurExone. Denn gerade im Biotech-Sektor ist Patentschutz mehr als nur juristisches Beiwerk - er ist das Rückgrat jeder kommerziellen Strategie.

Technologischer Schulterschluss mit Branchenschwergewichten

Um die eigene Technologie einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren, nutzt NurExone nun zwei hochkarätige US-Konferenzen. Auf dem 7. jährlichen Exosome-Based Therapeutic Development Summit wird Dr. Ina Sarel zentrale Aspekte der Herstellung und regulatorischen Anforderungen von Exosomen-Therapien vorstellen. Parallel dazu tritt CEO Dr. Lior Shaltiel auf der Bioprocess International Conference in Boston auf.

Dort geht NurExone in den direkten Vergleich mit Pharmariesen wie AbbVie. Während AbbVie auf Antikörper gegen wachstumshemmende Faktoren setzt, verfolgt NurExone einen alternativen Ansatz: zellfreie Exosomen-Therapien. Diese könnten sich als echter Technologiesprung entpuppen - insbesondere in der Behandlung von Rückenmarksverletzungen, einem bisher wenig adressierten medizinischen Feld.

Kapital für Innovation: Finanzierungsrunde abgeschlossen

Neben der technologischen Weiterentwicklung sorgt NurExone nun auch finanziell für klare Verhältnisse. In einer erfolgreich abgeschlossenen, nicht vermittelten Privatplatzierung wurden insgesamt 930.376 Einheiten zu je C$ 0,68 ausgegeben. Daraus ergibt sich ein Bruttoerlös von rund C$ 632.655.

Die neuen Mittel fließen direkt in das operative Working Capital, in die präklinische Entwicklungspipeline sowie in den Aufbau der US-Herstellungsstruktur. Damit sichert sich das Unternehmen nicht nur den laufenden Betrieb, sondern schafft zugleich die Grundlage für die künftige Skalierung seiner Produktion - ein entscheidender Schritt in Richtung Kommerzialisierung.

Ziel 2026: Klinische Studien als Meilenstein

Mit erweitertem Patentschutz, starker Präsenz auf Fachkonferenzen und frischem Kapital im Rücken richtet NurExone den Blick nach vorn. Für 2026 sind erste klinische Studien geplant - ein Meilenstein, der die ambitionierte Vision des Unternehmens greifbar macht.

Für Anleger öffnet sich damit ein spannendes Fenster: Ein innovatives Biotech-Unternehmen mit robuster IP-Strategie, klarer technischer Differenzierung und Potenzial für medizinische Disruption nimmt Kurs auf den Milliardenmarkt der regenerativen Medizin.

