Attraktive Investmentchance: Fury Gold Mines - Der Hebel im Goldmarkt für langfristige Anleger

die Dynamik am Goldmarkt eröffnet attraktive Chancen - und Fury Gold Mines (ISIN CA36117T1003 - WKN A2QFEP) zählt dabei zu den Junior-Unternehmen mit dem größten Hebel auf den Goldpreis.

Mit einer erstklassigen Projektpipeline in Kanada, einem der stabilsten Bergbaustandorte weltweit, und der strategischen Beteiligung von Agnico Eagle, ist Fury Gold Mines bestens kapitalisiert und verfügt über die notwendige Expertise, um in den kommenden Monaten entscheidende Fortschritte zu erzielen.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet dies: kurzfristige Kurskatalysatoren durch laufende Explorationsergebnisse und langfristiges Wachstumspotenzial durch eine gezielte Entwicklungsstrategie. Fury Gold Mines verbindet damit die Agilität eines Explorers mit der Stabilität eines strategischen Partners - ein attraktives Setup für Investoren, die vom aktuellen Goldzyklus profitieren wollen.

In einem ausführlichen Interview mit Jochen Staiger von Commodity TV geben Tim Clark (CEO) und Brian Atkinson (SVP Exploration) ein Update zu den Kernprojekten von Fury Gold Mines: dem Eau Claire PEA, den Explorations-Erfolgen in Committee Bay und den jüngst übernommenen Assets in Québec - inklusive eines seltenen Selten Erden Projekts. Das Gespräch zeigt: Fury bewegt sich von einer reinen Explorationsstory hin zu einer echten Development-Option mit mehreren klaren Werttreibern.

Mit dem veröffentlichten Preliminary Economic Assessment (PEA) hat Fury erstmals konkrete Zahlen vorgelegt, die das Projekt in Richtung Entwicklung schieben. Wichtigste Eckdaten aus dem Interview:

PEA umfasst drei Szenarien: Standalone, Hybrid (2 Jahre Toll Milling) und Full Toll Milling .

und . Standalone: NPV nach Steuern ~ $554 Mio ., After-tax IRR 41% .

., After-tax IRR . Hybrid (2 Jahre Toll Milling): NPV ~ $610 Mio ., IRR 53%.

., Full Toll Milling: NPV ~ $639 Mio ., IRR 84%.

., Basisannahmen: finanzielles Goldpreis-Szenario $2.400/oz, in der Mineralressource-/Engineering-Bewertung konservativere Werte ($1.900-$2.000/oz).

Produktionsprofil: ~76.000 Unzen pro Jahr über 11 Jahre - dabei nutzt das PEA nur etwa die Hälfte der vorhandenen Ressourcen, es bleibt Upside.

Die Zahlen zeigen zwei Dinge: Erstens, das Projekt ist schon als eigenständige Mine wirtschaftlich attraktiv. Zweitens, die Option, Erz über eine nahegelegene Anlage (Toll Milling) zu verarbeiten, erhöht NPV und IRR deutlich - eine Option, die Fury aktiv verfolgen will.

Quelle Fury Gold Mines

Toll Milling als Gamechanger: Kapital schonen, Chancen hebeln

CEO Tim Clark erläutert im Interview, dass die attraktivste kurzfristige Hebelwirkung im Toll Milling liegt: geringere Anfangsinvestitionen, deutlich höhere IRR. Im Gespräch wird ein naheliegender Partner genannt: eine nahe gelegene Verarbeitungsanlage, die aktuell nur zur Hälfte ausgelastet ist (im Interview "Ellie" / im Besitz von Dilmar, einer indonesischen Private-Equity-Gruppe). Fury befindet sich laut Tim Clark bereits in Gesprächen; die wirtschaftlichen Kennzahlen des PEA dürften eine rationale Entscheidungsgrundlage für potenzielle Partner bieten.

Quelle Fury Gold Mines

Bergbaukonzept: Kombination aus Untertage- und Tagebau

Eine Besonderheit des PEA: Das Minenmodell kombiniert einen kleinen Tagebau mit einem Untertagemineplan und einer eigenen 1.200 tpd Verarbeitungsanlage. Die Gründe:

Ein kleiner Tagebau verbessert die Cashflows und reduziert Gesamtrisiken.

Portal und Rampen sind nur wenige Ebenen tief (geringere zusätzliche Vorlaufkosten).

Durch das kombinierte Scheduling verkürzt sich die effektive Minenlaufzeit von ~13-14 Jahren auf 11 Jahre - mit besserer NPV-Wirkung.

Payback-Zeiten: Standalone ~ 2,5 Jahre, Toll Milling ~ 1,15 Jahre.

Qualitativ sticht Eau Claire besonders durch die Gehalte hervor: eine voll verwässerte untertägige Gehaltszahl von 5,22 g/t Au und ein hoher Vertrauensgrad der Ressourcen (ca. 75-76% measured & indicated). Zusätzlich liegen rund 800.000 Unzen in der Ressource, die in späteren Planungen einfließen könnten.

Quelle: Fury Gold Mines

Konservative Metallurgie - maximales Potenzial

Fury Gold Mines (ISIN CA36117T1003 - WKN A2QFEP) geht im PEA konservativ mit einer durchschnittlichen Wiedergewinnung von 95% um. Labordaten zeigen jedoch, dass unter bestimmten Bedingungen bis zu 97-98% möglich sind. Die Geologie: es handelt sich um ein orogenes System mit frei vorkommendem Gold, das gut auf Gravimetrie plus anschließende Leach-Prozesse anspricht. Für eine technische Machbarkeit in industriellem Maßstab sind jedoch weitere Tests im PFS/DFS notwendig - ein Fokus für die nächste Projektphase.

Quelle: Fury Gold Mines

Ressourcen-Upside: Wie Fury mehr Unzen ins Minenplan bringen will

Ein wichtiger Punkt: das PEA nutzt nur einen Teil der bestehenden Ressource. Viele der noch als "inferred" klassifizierten Abschnitte leiden laut Brian Atkinson vor allem an Kontinuitätsunsicherheit - das heißt: gezieltes Nachbohren kann diese Zonen in Indicated/Measured heben. Erwähnenswert:

Die Stope-Optimierung im PEA wurde mit konservativen $2.000/oz durchgeführt.

Historisch verbessert sich bei Eau Claire die Gehaltsqualität mit zusätzlichem Bohrvolumen - das ist selten und positiv.

Steigende Goldpreise erhöhen automatisch wirtschaftlich erreichbare Zonen; Fury sieht bei heutiger $3.550/oz-Marktpreis-Realität spürliches Upside gegenüber den PEA-Grundannahmen.

Bei planmäßigem Fortschritt (PFS/DFS, Genehmigungen, Finanzierung) liegt ein realistischer Zielkorridor für Produktionsbeginn bei 3-5 Jahren. Wichtige Erfolgsfaktoren sind:

Weiteres Bohrprogramm zur Ressourcenkonversion und Erweiterung.

Metallurgische Bestätigung der angenommenen Rückgewinnungen im industriellen Maßstab.

Entscheidung über Eigenbau vs. Toll Milling und Sicherung entsprechender Verträge.

Committee Bay: der "Joker" mit großem Potenzial

Committee Bay ist eines der großen optionalen Werttreiber von Fury: ein ~300 km langer Greenstone-Gürtel mit hohen Gehalten und begrenzter Tiefe der bisherigen Bohrungen (bis ~300 m). Highlights:

Partner: Agnico Eagle (strategischer Partner/Investor) - ein starker Validierungsfaktor.

- ein starker Validierungsfaktor. Letzte Saison: fokussiertes Programm auf drei Schwerpunkte plus den Raven-Prospekt mit neuen Scherzonen-Targets.

Bohrungen zeigten wiederholt breite, hochgradige Mineralisierung; viele Zonen sind "Ende der Bohrlimits", nicht Ende der Mineralisierung.

Assay-Ergebnisse stehen noch aus; Management ist optimistisch nach einer produktiven Saison.

Plan: größere Kampagnen 2026, unterstützt durch Partner-Interesse und Finanzierung (z. B. Agnico).

Quelle: Fury Gold Mines

Québec-Übernahmen: Lithium & das Kipawa Rare-Earth-Projekt

Fury Gold Mines (ISIN CA36117T1003 - WKN A2QFEP) hat letzte Saison Québec Precious Metals übernommen - ein Unternehmen, das einst mit ~$40 Mio. bewertet war und für deutlich weniger gekauft wurde. Zweck der Übernahme: Landpaket rund um die Elionor-Anlagen erweitern und zusätzliche Near-term Targets akquirieren. Aus dieser Transaktion ergeben sich zwei strategische Nebenpfade:

Lithium-Targets: vorhandene Bohrungen sind bereits bezahlt, Fury will diese Assets monetarisieren und Erlöse für Eau Claire / Committee Bay nutzen.

Kipawa: ein Seltene-Erden-Projekt mit einer vorhandenen Feasibility aus 2013 - ungewöhnlich, weil es sich um eine komplette Machbarkeitsstudie handelt, die aber durch Community- und Stakeholder-Probleme gestoppt wurde.

Wesentliche Punkte zum Kipawa-Projekt:

Die Mineralogie ist zu >60-65% auf heavy Rare Earths Elementes (HREE) ausgerichtet - kommerziell attraktiv.

Frühere Metallurgie unterstützte die damalige Feasibility; die Studie ist jedoch veraltet (2013) und muss mit modernen Methoden neu bewertet werden.

Wichtig: kein signifikantes Uran-/Radioaktivitätsproblem wie bei vielen anderen REE-Projekten.

Fury hat aktiv Stakeholder-Dialoge gestartet: Treffen mit 18 Bürgermeistern und mehreren First Nations, Einrichtung eines lokalen Komitees zur Zusammenarbeit - ein entscheidender Schritt, nachdem der vorherige Betreiber das Vertrauen verloren hatte.

Ziel: Projekt professionell aufbereiten, Missstände bereinigen und mögliche Monetarisierungswege mit lokalen Partnern diskutieren.

Fury Gold Mines ist mehr als ein einzelnes Projekt:

Das Management verfolgt einen Multi-Optionen-Ansatz - Entwicklung von Eau Claire, aggressives Explorationstempo in Committee Bay mit starker Partnerunterstützung, plus das Aufräumen und Monetarisieren von Non-Core-Assets in Québec. Die Motivation der Gründer und des Managements lässt sich so zusammenfassen:

Valorisierung von hochwertigen, hochgradigen Goldprojekten in politisch stabilen Jurisdiktionen (Kanada).

Schrittweise Reduktion von Risiko: Explorationswerte in Entwicklungsprojekte überführen und strategische Partnerschaften fördern.

Disziplin bei Planung und konservativen Annahmen (im PEA), um Überraschungen in späteren Phasen zu vermeiden.

Herausforderungen sind typisch für Junior- und Entwicklungsunternehmen: Finanzierung der nächsten Projektphasen, Fertigstellung technischer Studien (PFS/DFS), Stakeholder-Management (insbesondere bei REE-Projekten) sowie das Timing von Verhandlungen mit potenziellen Toll Milling-Partnern. Fury adressiert diese Punkte offen und aktiv - vom Community-Engagement in Québec bis zu Gesprächen mit Produzenten, die Kapazität für Toll Milling anbieten könnten.

Der Goldmarkt und M&A-Interesse etablierter Produzenten schaffen ein Umfeld, in dem hochwertige, near-surface Ressourcen mit hoher Gehaltsdichte gefragt sind. Fury bietet hier gleich mehrere Hebel:

Eau Claire: Entwicklungsspiel mit solidem wirtschaftlichem Fundament (PEA) und klarer Upside.

Committee Bay: großes Explorationsspiel mit Agnico als starkem strategischem Partner.

Québec-Assets: optionaler Wert durch REE- und Lithium-Exponierung sowie die Möglichkeit, nicht-kerngeschäftliche Vermögenswerte zu monetarisieren.

Insgesamt positioniert sich Fury als "Best-in-class"-Junior mit klarer Development-Ausrichtung und mehreren optionalen, wertsteigernden Pfaden - ein Story-Setup, das institutionelle Aufmerksamkeit anziehen kann, wenn technische Fortschritte und Drill-Resultate liefern.

Das veröffentlichte PEA hat aus einer Explorationsfirma eine glaubhafte Entwicklungsoption gemacht: konservative Annahmen, attraktive Paybacks und starke Upside-Optionen (Toll Milling, Ressourcenkonversion, Committee Bay). Parallel dazu arbeitet das Management an sauberen Community-Beziehungen und monetisiert Non-Core-Assets, um Kapital zielgerichtet einzusetzen.

Für Investoren heißt das: Fury Gold Mines (ISIN CA36117T1003 - WKN A2QFEP) bietet eine Kombination aus Risikokontrolle (konservative PEA-Parameter), kurzfristigem Newsflow-Potenzial (Assays aus Committee Bay, weitere Bohrpläne) und langfristiger optionaler Wertschöpfung (Toll Milling-Verhandlungen, REE/Lithium-Monetarisierung). Wer die Entwicklung verfolgen will, sollte die nächsten PFS-Schritte, Metallurgie-Updates und die Assay-Veröffentlichungen genau beobachten.

Für Investoren mit Fokus auf den Rohstoffsektor eröffnet Fury Gold Mines eine außergewöhnliche Chance: Ein solide finanziertes Unternehmen mit breit diversifiziertem Projektportfolio, starken strategischen Partnern und hochwertigen Explorations- und Entwicklungsprojekten, die darauf ausgelegt sind, sowohl kurzfristig als auch langfristig nachhaltigen Wert zu schaffen.

