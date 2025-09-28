Der Industriekonzern hat ein Kaufangebot für den Stahlbereich. Der indische Konzern Jindal Steel will die Sparte übernehmen. Für die Aktie wäre das ein Befreiungsschlag. Nach einer langen Durststrecke hat Thyssenkrupp nun einen Lauf. Die Abspaltung der Marinesparte ist in trockenen Tüchern, die Hälfte der Aktien kann schon im Oktober an die Börse kommen. Die restlichen Anteile behält die Mutter. Sie wird dann von steigenden Auftragseingängen, Umsatzverbesserungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
