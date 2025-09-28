Die IAA Mobility 2025 hat ein klares Signal gesendet: Deutschlands Autohersteller melden sich eindrucksvoll zurück - doch der Konkurrenzdruck aus China wächst rasant. Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer im Interview."Die Aufbruchstimmung bei BMW, Mercedes und VW war spürbar", sagt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer im Gespräch mit wO TV. Mit neuen Plattformen, Software-Offensiven und elektrischen Volumenmodellen wie dem VW ID. Polo und dem Mercedes GLC Electric zeigen sich die deutschen Konzerne innovationsfreudig wie lange nicht mehr. Doch der Gegenwind aus Fernost ist stark. Chinesische Marken wie BYD, Chery oder MG drängen mit preisaggressiven und technisch ausgereiften Verbrennern und …Den vollständigen Artikel lesen ...
