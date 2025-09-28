IAA: Dudenhöffer sieht "Aufbruchstimmung" bei VW, BMW und Mercedes-Benz
|11:54
|IAA: Dudenhöffer sieht "Aufbruchstimmung" bei VW, BMW und Mercedes-Benz
|Fr
|BMW ruft weltweit Hunderttausende Autos wegen Brandgefahr zurück
|BMW muss weltweit mehr als 331.000 Fahrzeuge zurückrufen. Grund ist ein Defekt am Anlasser, der durch eindringendes Wasser korrodieren und in der Folge einen Kurzschluss auslösen kann. Im schlimmsten...
|Fr
|Großer BMW-Rückruf: Brandgefahr durch Anlasser
|Fr
|BMW recalls 331,000 cars after finding another dangerous flaw
|Fr
|BMW ruft 136.500 Autos zurück - Brandgefahr durch defekten Starter
|Stellen Sie Ihren BMW derzeit nicht in einer Garage oder in Gebäuden ab, zumindest solange nicht, bis die Reparatur erfolgt ist. Das Auto sollte im Freien stehen, falls das passiert, womit derzeit vorwiegend...
|IAA: Dudenhöffer sieht "Aufbruchstimmung" bei VW, BMW und Mercedes-Benz
|07:31
|MERCEDES-BENZ GROUP AG: Jetzt beginnt der große Aufstieg!
|Sa
|Deal time: Mercedes EQB gets the axe - and major markdowns
|Sa
|Samstag Meldung zu MERCEDES-BENZ GROUP AG entfacht Kurshunger!
|Sa
|Samstag Meldung zu MERCEDES-BENZ GROUP AG: Jetzt einsteigen!
|IAA: Dudenhöffer sieht "Aufbruchstimmung" bei VW, BMW und Mercedes-Benz
|11:25
|Hier könnt ihr den VW T-Roc für gerade einmal 175 Euro im Monat leasen
|08:19
|Skoda 110 R Concept: Neuinterpretation eines Schmuckstücks
|08:01
|VOLKSWAGEN AG: Jetzt explodiert die Chance zum Einstieg!
|07:31
|VOLKSWAGEN AG VZ jetzt vor gewaltigem Kursschub!
|BMW AG
|85,74
|+1,08 %
|MERCEDES-BENZ GROUP AG
|53,32
|+2,18 %
|VOLKSWAGEN AG VZ
|90,62
|-1,74 %