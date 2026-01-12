DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 29

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 29

München (pta000/12.01.2026/16:15 UTC+1)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 2. Januar 2026 bis einschließlich 11. Januar 2026 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 390.000 Stammaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 02.01.2026 30.000 95,3544 CBOE Europe (CEUX) 02.01.2026 100.000 95,2183 Xetra 05.01.2026 25.000 94,9687 CBOE Europe (CEUX) 05.01.2026 75.000 94,9066 Xetra 06.01.2026 30.000 93,5671 Xetra 07.01.2026 30.000 93,1989 Xetra 08.01.2026 40.000 91,2647 Xetra 09.01.2026 60.000 93,3532 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

